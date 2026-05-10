母亲节︱酒楼早市畅旺 惟晚市订座「削半」 经理料全日生意只得去年四分三

今日（10日）是母亲节，不少市民专程与妈妈外出饮茶庆祝，或到花墟买花送赠。有酒楼负责人表示，早市生意理想，惟晚市订座仅及去年一半；花店则指人流虽略减，但客人「疏爽」一次购买多束鲜花，整体生意不错。

旺角一间酒楼今早生意不俗，有市民三代同堂一同庆祝。李太与丈夫、女儿、女婿及孙女一家五口聚餐，她笑言：「很开心，母亲节庆祝一下，大家相聚。女儿有孝心，叫我们来喝茶，之后会逛商场、参观博物馆。」李小姐则说，今年收到10岁女儿送赠的牡丹花、心意卡及曲奇作为母亲节礼物，感到十分欣慰。市民叶先生表示，母亲付出很多，「要照顾家庭，又要教好女儿。」

一家五口料全日消费千元

林太一家五口同样前来饮早茶，她说照顾子女虽然辛苦，但今天非常开心，「希望女儿读书用功，丈夫赚多点钱。」丈夫林先生透露，正考虑晚上再外出食饭庆祝，或买海鲜回家下厨，预计全日消费约1000元。他更即时向太太甜蜜告白：「老婆，多谢你给我两个子女，把他们照顾得很好、很乖、很孝顺。」

酒楼料生意额仅及去年七成半

酒楼副总经理苏万诚表示，早市人流畅旺，但晚市订座只及去年一半，预料全日生意额仅为去年的七成半。他分析生意下滑原因：「与生活习惯改变有关，不少市民习惯早吃饭、早休息，不会吃得太晚，晚上8时已没有客人前来。」

在花墟，花店做到「冇停手」。黎先生花一千多元购买3束鲜花，送给太太、岳母及母亲，他说希望答谢她们维持家庭和睦，「女士在家庭的角色很重要，除了家头细务，有很多是生活上的各样协调。」

记者发现黎先生的三束鲜花「有大有细」，笑问是否厚此薄彼。他打趣说，这是因应收花对象的背景，经过「精密计算」：较简单、细小的一束送给母亲，「因为我有很多兄弟姊妹，不想自己送的花比其他人的大束。」大的一束送给岳母，「因为太太是独生女，我要把握机会，送大束花给岳母。」他补充，花束设计别具巧思，「例如这束花用了油画概念拼砌，我觉得很有特色。」

鲜花店客流较去年少惟生意仍佳

黄太与孙女一同逛花墟，她说今天前来领取女婿订给自己的鲜花，亦会买花送给其他亲戚。她感言：「今天母亲节很开心，但即使不是母亲节，也希望天下妈妈继续开心。」孙女戴小朋友亦买花送给妈妈：「多谢妈妈照顾我，我想跟妈妈说，母亲节快乐！」

鲜花店员Daisy表示，今年人流较去年略减，但生意依然理想，有客人一次购买四、五束鲜花，以牡丹、康乃馨最受欢迎。「大家都很捧场，支持香港，个个都来花墟买花。」

记者：萧博禧

摄影；苏正谦

