母亲节︱黄家和料今日酒楼订位爆满 部分甚至会加开一轮

今日母亲节，不少子女也会与妈妈到酒楼饮茶或食晚饭答谢亲恩。香港餐饮联业协会会长黄家和表示，母亲节是酒楼全年生意最旺的一天，之前的订位已有7至9成满，对情况表示满意，相信今日正日会爆满，甚至有部份酒楼需要加开一轮，业界生意额可达3.5亿元，认为表现已算相当不错。

料母亲节期间有不少内地人来港旅游顺道庆祝

黄家和指出，虽然市民北上消费风潮未止，但留港的市民亦会举办家庭聚会庆祝母亲节，加上近期内地旅客人数增加，相信母亲节期间会有不少内地人来港旅游，顺道在港庆祝，带动酒楼、酒店及西餐厅等生意。

黄家和表示，母亲节是酒楼全年生意最旺的一天，之前已有7至9成订位，相信今日正日会爆满。资料图片

今日母亲节，不少子女会与妈妈到酒楼饮茶或食晚饭答谢亲恩。资料图片

联邦酒楼集团董事总经理谭兆成则表示，今年母亲节正日庆祝的客人「少咗」，反而是母亲节前一日，即昨日订位一早爆满。

谭续指，今年母亲节一围酒席最低消费约为4000元左右，与往年差距不算太大。不过，他亦提到，以往除母亲节的套餐外，市民亦愿意付费「加料」，例如「鲍鱼大只啲、整只乳猪」等等，惟近年市道疲弱下愈来愈少见。

记者 伍万庭