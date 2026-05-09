油价｜喷射飞航上环往返澳门（氹仔）减班次 取消周末及假日特别航班

国际油价高企打击运输业。喷射飞航公布今日（9日）起澳门（氹仔）往返上环航线再减班次，取消逢周末及假日加开的两个特别航班。航线目前保留两个航班，即每日上午11时半由香港（上环）开往澳门（氹仔），以及下午5时半由澳门（氹仔）开往香港（上环）。

翻查资料，喷射飞航上月15日已调整航班，其中港澳航线尾班船提早开出，上环往外港开出时间，由原来晚上11时提早至10时30分。喷射飞航香港国际机场（海天客运码头）往返澳门的航班，只提供包船服务。

喷射飞航上月20日公布，因应燃油价格急剧飙升，上月25日起调整往来香港至澳门外港或氹仔的航线票价。以香港到澳门外港或氹仔航线计，平日日航的普通位将由175元，加至194元；周末日航普通位由190元，加至212元；夜航由220元加至242元。

