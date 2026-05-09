Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价｜喷射飞航上环往返澳门（氹仔）减班次 取消周末及假日特别航班

社会
更新时间：21:19 2026-05-09 HKT
发布时间：21:19 2026-05-09 HKT

国际油价高企打击运输业。喷射飞航公布今日（9日）起澳门（氹仔）往返上环航线再减班次，取消逢周末及假日加开的两个特别航班。航线目前保留两个航班，即每日上午11时半由香港（上环）开往澳门（氹仔），以及下午5时半由澳门（氹仔）开往香港（上环）。

翻查资料，喷射飞航上月15日已调整航班，其中港澳航线尾班船提早开出，上环往外港开出时间，由原来晚上11时提早至10时30分。喷射飞航香港国际机场（海天客运码头）往返澳门的航班，只提供包船服务。

喷射飞航上月20日公布，因应燃油价格急剧飙升，上月25日起调整往来香港至澳门外港或氹仔的航线票价。以香港到澳门外港或氹仔航线计，平日日航的普通位将由175元，加至194元；周末日航普通位由190元，加至212元；夜航由220元加至242元。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
薛家燕心疼81岁李家鼎落泪消瘦 唔信鼎爷被豪仔经济封锁 劝李泳汉自力更生：做看更都有两万
11:39
薛家燕心疼81岁李家鼎落泪消瘦 唔信鼎爷被豪仔经济封锁 劝李泳汉自力更生：做看更都有两万
影视圈
6小时前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮
时事热话
5小时前
李泳豪反击李泳汉录音 忟憎阻父「几十万几十万咁畀」 护妻斥李泳汉：又唔解释𠮶200万
01:42
李泳豪反击李泳汉录音 忟憎阻父「几十万几十万咁畀」 护妻斥李泳汉：又唔解释𠮶200万
影视圈
10小时前
《流行都市》CP终公开关系？ 宋芝龄罕谈安德尊：佢又叻又专业 亲证大王拥过亿身家
《流行都市》CP终公开关系？ 宋芝龄罕谈安德尊：佢又叻又专业 亲证大王拥过亿身家
影视圈
12小时前
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
TVB主播陈嘉欣报新闻犯罕见错误  尴尬度堪比关家姐「佛都有火」？  曾被封真实版新闻女王
影视圈
5小时前
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥妈怒斥李泳汉行径离谱「系咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身养大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影视圈
3小时前
玛琉岩瀑布｜16岁女堕崖连撞岩壁3次亡 披时代少年团宋亚轩应援旗
玛琉岩瀑布｜16岁女堕崖连撞岩壁3次亡 披时代少年团宋亚轩应援旗
即时中国
4小时前
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万
本港热门顶级「黑卡」大比拼 汇丰首张Privé专供私银客户 AE黑卡首年入场费逾8万 
投资理财
15小时前
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
生活百科
2026-05-08 15:34 HKT
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
01:42
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
影视圈
19小时前