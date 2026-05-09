母亲节｜妈妈产后出血情况危殆 幸赖捐血者「热血」逆转 顺利出院与BB齐庆节日

母亲节将至，香港红十字会输血服务中心今（9日）在社交平台分享一则妈妈惊险生产故事。妈妈刘女士因产后大出血，需要紧急输血2包保命。

刘女士产后出血需紧急止血和输血

刘女士先是产前贫血，再加上已过预产期需要催生，几经辛苦，终于将小朋友带到这个世界。正当她与丈夫沉醉于新生儿带来的快乐时，病房内的气氛却突然逆转。产科护士一脸严肃，将丈夫推出病房，因医护人员发现刘女士子宫收缩出现问题，有产后出血情况，需要紧急止血和输血。丈夫后来忆述，眼见太太当时精神状态良好，实在想像不到产后出血的严重性。

刘女士先是产前贫血，再加上已过预产期需要催生，整个生产过程一波三折。

医护人员发现刘女士子宫收缩出现问题，有产后出血情况，需要紧急止血和输血。

多得这几包血，刘女士最终能健康与宝宝一同出院，与丈夫享受新生的快乐。

刘女士：无谂过咁急同埋咁严重要输血

刘女士事后表示「无谂过咁急同埋咁严重要输血！一切来得好突然」。她产前检查已发现血红素偏低，只有8毫克每分升，产后更跌至6毫克每分升。一个正常健康女性，血红素通常都在12毫克每分升以上。刘女士也是后来从医护人员口中才得知事情严重性。

失血加上本身已偏低的血红素，令刘女士的情况颇为危急。她庆幸表示「好彩」，因有大家捐血支持血库，令她可以接受输血。一包血，即时救回她的一命。

输血后，刘女士身体情况大有改善，全赖捐血者的热血救回一命。紧急输血过后，她的血红素指数仍然偏低，止血后仍需在医院再观察及接受输血治疗，才能出院。多得这几包血，刘女士最终能健康与宝宝一同出院，与丈夫享受新生的快乐。

刘女士因贫血未能捐血 鼓励先生接力捐血传递爱

刘女士曾是一名捐血者，在中学时期捐过血，后来发现身体有贫血问题，未能继续捐血。每次看到捐血紧急呼吁，经过捐血站时她都希望能捐血，无奈身体情况不允许。今次更是身份逆转，需要接受输血。

刘女士积极学习中医补铁，希望调理好身体逆转贫血情况，甚至修读中医学硕士，学以致用。这次输血过后，她鼓励丈夫恒常捐血，帮忙补充血库，继续守护像她一样需要接受输血治疗的妈妈们。血液需求可以非常紧急，只有稳定而充裕的血库，才是守护妈妈们的「万灵药」。