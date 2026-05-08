五旬翁随地吐痰罚款3000元 遭食环票控时涉袭击职员准保释7.9再讯

52岁男侍应今年4月涉嫌在北河街随地吐痰时，遭食环署职员票控，男侍应疑感不忿推撞食环署职员，被控阻碍公职人员等两罪。案件今早在西九龙裁判法院首次提堂，辩方申请将案件押后至7月9日，待向控方索取法律文件及给予意见，获裁判官批准押后，期间被告准以2千元保释候讯，被告今承认票控的随地吐痰被罚款3千元。

被告罗智勇，被控阻碍公职人员及普通袭击两罪。控罪指，他于2026年4月8日，在深水埗基隆街与桂林街交界北河街市政大厦外阻碍依法执行公务的公职人员，即食物环境卫生署，助理小贩管理主任，即男子朱启东执行公务；另在同日同地袭击朱启东。

案件编号：WKCC2138/2026

法庭记者：黄巧儿