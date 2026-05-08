Canvas系统遭入侵︱教城：仅提供SSO识别资料 包括姓名、电邮及会员帐号 无证据显示受影响

香港教育城（教城）今日（8日）公布，于香港时间星期三（5日）获悉服务供应商Canvas学习管理系统发生资讯保安事故，涉及未经授权人士非法获取部分用户资料，包括用户姓名、电邮地址及学生编号。教城指，仅向Canvas提供单一登入（SSO）的识别资料（包括用户姓名、电邮地址及教城会员帐号），其余用户资料均储存于教城系统，未有证据显示受今次事故影响。

教城将会与Canvas及相关部门积极跟进事件，确保作出适当处理，并加强未来的资讯及网络安全防护。

教城一向高度重视资讯及网络保安，严格遵循政府既定程序执行相关工作。教城建议用户提高警觉，留意可疑电邮，切勿点击可疑连结。教城将持续注意事态发展。如有疑问，可电邮至 [email protected] 与教城联络。

方保侨认为教城应该尽快通知所有受影响用户，受影响用户最需要防范的是后续钓鱼攻击。资料图片

方保侨: 教城应尽快通知受影响用户 用户宜立即更改密码

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨回复《星岛头条网》指，教城今次事件属于第三方平台资料保安事故，是 Canvas 供应商的资料处理或帐户保护环节，而不是教城主系统。教城已表示，只向 Canvas 提供单一登入所需的基本识别资料，其他资料仍存放在教城系统，暂时未见核心资料外泄。但事件仍反映出学校和教育平台高度依赖外判服务，一旦供应商出事，相关用户仍会受影响。

他认为教城应该尽快通知所有受影响用户，而受影响用户最需要防范的是后续钓鱼攻击。黑客若掌握姓名、电邮和学生编号，很容易冒充学校、教城或平台发送假登入通知、重设密码信件，诱骗用户点击连结或交出密码，建议用户立即更改相关密码，尤其是曾重用相同密码的帐户；如有双重认证，应尽快启用。同时要留意有没有异常登入通知、未经授权的密码重设、或来历不明的电邮和短讯。最重要是不要直接点击讯息内的连结，应自行输入官方网站登入，如有怀疑应尽快与教成直接联络。

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