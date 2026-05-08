政府飞行服务队下月主办国际会议 邓炳强：说好香港故事｜Kelly Online
更新时间：17:45 2026-05-08 HKT
发布时间：17:45 2026-05-08 HKT
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保安局局长邓炳强今日（8日）在社交平台发文表示，政府飞行服务队（GFS）将于下月首次主办「国际应急与航空医疗交流会议」，届时将汇聚来自内地及海外多国的专家，他相信这次会议是向世界展示GFS实力的重要舞台。
GFS首办国际会议 邀海外专家交流
邓炳强指出，香港纪律部队的执法与救援专业水平向来位居世界顶尖，亦不时举办国际峰会，促进国家与区域之间的交流合作。
政府飞行服务队将于下月首次主办「国际应急与航空医疗交流会议」，汇聚来自内地、澳洲、奥地利、新加坡、泰国与英国的航空医疗专家及机构代表，就空中救援与航空医疗进行交流。邓炳强透露，筹备工作早已展开， GFS同事已向他汇报最新进展。
他强调，GFS的空中救援技术和应变能力享誉国际，屡获海内外肯定，是一支热心热诚、以人为本的优秀纪律部队。他相信这次会议不但可以说好香港故事，更是向世界展示GFS在航空医疗领域雄厚实力的重要舞台。
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