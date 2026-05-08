打假波案｜前港会后卫霍斌仁操纵赛果等5罪成 艇仔及球员卢斯安奴串谋赌博时作弊两罪成

前港会后卫霍斌仁（Brian Fok）涉与两名球员串谋「打假波」，再连同一名「艇仔」参与非法外围赌博，串谋作弊操纵入球或角球数目获利，遭廉署落案起诉。4人早前否认串谋赌博时作弊等5罪受审，案件今于西九龙裁判法院裁决，裁判官余俊翔裁决时指，港会足球员庄马仕案发时是队内较资深的球员，霍斌仁以1万元游说庄马仕操纵赛果，及后再「加码」至3万元遭拒，便游说庄马仕不要参赛。余官直指，若庄马仕缺席赛事明显会对赛果造成影响，裁定霍斌仁的3项向代理人提供利益罪成，霍斌仁与「艇仔」及球员卢斯安奴串谋赌博时作弊两罪成，而守门员屠俊翘则罪脱。

信纳庄马仕与麦美伦两球员证供

余官裁决时指，案发时港会后卫被告霍斌仁有目的地接近两名港会足球员庄马仕及麦美伦。霍斌仁以开玩笑及不太正经的口吻，问庄马仕是否有兴趣操纵球赛结果以赚取金钱，并指庄马仕可从中获得1万元报酬，庄马仕没有对霍斌仁的提议作出正面回应后，霍斌仁数日后再将报酬金额由1万元升至3万元，遭拒绝后便问庄马仕会否在香港超级联赛足球赛事下场参赛，霍斌仁得知庄马仕会下场后，霍斌仁便游说庄马仕不要参赛。

余官直指，案发时港会在港超联赛中属实力较差的球队，庄马仕是队内较资深的球员，若庄马仕缺席赛事明显会对赛果造成影响。另外，霍斌仁亦以相同手法接近足球员麦美伦，指若麦美伦参与操纵赛果便能获得好处，由于麦美伦没有拒绝其邀请，霍斌仁在数日后向麦美伦提供更多详情，包括要在球赛中输掉的球数及能获1万元报酬等。余官认为，庄马仕及麦美伦均为诚实可靠的证人，接纳他们的供词，裁定霍斌仁的3项向代理人提供利益罪成。

4被告共被控5罪

4名被告依次为29岁霍斌仁、27岁外围赌注中介人Waheed Mohammad、36岁中西区康乐体育会后卫卢斯安奴（Luciano Silva Da Silva）及29岁屠俊翘。

霍斌仁被控3项向代理人提供利益罪，指他于2021年10月27日，向香港足球会足球员Jean Carllo Maciel，就每场赛事提供1万港元报酬，以操控或企图操控香港足球会赛事结果；及于同年11月2日及4日，分别向Jean Carllo Maciel和Marcus Mcmillan，提供3万港元及1万港元作为报酬，以操纵同月7日香港足球会对香港流浪足球会的香港超级联赛足球赛事结果。

4名被告同被控一项串谋赌博时作弊罪，指他们于2022年8月18日至前年4月30日与成嘉狄及其他人串谋，以欺诈手段赢取一名收受赌注者的金钱，致使愉园体育会有限公司在赛事中落败、或操控入球或角球数目，以在相关足球赛事中赢取金钱。除屠外，其余3人另被控于2022年8月18日至2023年5月7日在香港串谋藉操控入球或角球数目，在涉及中西区康乐体育会的足球赛事中赢取金钱。

廉署已向足总就防贪审查研究并作出建议

廉署发言人指，廉署一直透过执法、预防及教育「三管齐下」的反贪策略，致力维护本地体坛廉洁，并于2024年推出《体育总会诚信防贪指南》，协助体育总会加强诚信管治及内部管控，涵盖运动员及教练等持份者的操守要求、以应用科技推动体育赛事的诚信及公平等范畴。



因应个案揭示的情况，廉署已为中国香港足球总会(香港足总)检视其行为守则及相关指引，并已就其业务中贪污风险较高的范畴，包括赛事的筹备与监察、足球会和球赛人员的注册，完成防贪审查研究。香港足总正积极研究及落实廉署的建议，以减低相关程序的贪污风险。



廉署指，近年持续为香港足总职员及各级足球比赛相关人员提供诚信培训，为球员、教练、球证及球会管理人员等举办讲座，讲解《防止贿赂条例》，宣扬公平竞赛信息，提升他们的反贪意识及能力。

案件编号：ESCC438/2024

法庭记者：黄巧儿