宏福苑听证会｜陆启康：料6月中或下旬续开 待执法部门提交报告

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（8日）举行第24场听证会，亦是第四轮听证会的第3场会议。独立委员会主席陆启康法官表示，未来几星期将不会安排聆讯，下一轮聆讯预计在6月中旬至下旬进。

6月再办听证会有两大主因

陆启康解释主因有两个，一是委员会需要等待专家证人提交报告。现时政府跨部门火灾调查小组只提交中期报告，最终报告将于5月中才提交给委员会。委员会需要详细审视报告内容，专家亦需要时间完成最终报告。二是委员会希望在其职权范围的第二个范畴内，能够作出适当安排。

未能证实全港全港大型维修工程围标

陆启康表示，委员会第二项职权范畴是调查大型维修工程是否存在围标或不当行为的问题，并作出建议。他指，目前所得证供主要集中于宏福苑个案，并未针对全香港所有大型维修工程，亦未能证实存在任何围标或不当行为。委员会决定以各执法部门提交的报告结论，以及公众咨询中所收到资料，作为第二项范畴事实裁决的蓝本。

他指，根据执法部门调查报告，围标及不法行为在香港一直存在，且具有系统性，当中不少非法行为有黑社会参与，但「黑社会唔会出席听证会讲佢点样参与其中」，故委员会将以执法部门调查结论，作为第二职权范畴事实裁决的基础。委员会将于5月15日或之前，将执法部门提交的报告及相关有用资料上载至委员会网站，供公众及各涉事方参阅。

陆启康：委员会调查进展理想超预期

陆启康表示，现时委员会调查进展非常理想，超出委员会预期，但笑言「自己由聆讯首日起已经失声，至今声线仍未完全恢复，认为这是最不理想之处。」

陆启康指出，委员会已进行4个半月，希望公众看到委员会查出大量事实，并强调「我们没有什么是不敢查的」。他重申，聆讯过程是公开、公平。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元

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