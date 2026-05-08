中大医院提早还40亿政府贷款 查逸超：校董会已批准动用基金「内部借贷」 医院营运渐见起色

中大医院曾向政府借贷逾40亿元，并两度延迟还款，原定于2028年开始还款。中大院方上月向政府提出，提前悉数还清贷款的建议，中文大学拟向中大医院提供借款，及/或中大校方为中大医院向银行借贷作担保，以整合所需财务安排。立法会衞生事务委员会原订今日（8日）讨论中大医院贷款安排最新进展，惟会议超时，有议员要求主席运用议事规则权力，延长会议时间，保持议题「热度」，医衞局亦表示愿意留低完成中大医院议程讨论，惟有议员指只得15分钟时间不足够，难以充分讨论，最终委员会主席林哲玄决定另择日子讨论。

原定今日讨论 惟会议超时须押后

政府早前已表示，原则上同意中大医院提前于2027年3月19日偿还政府贷款。中大校董会主席查逸超在会后见传媒时表示，受惠于大学的投资收益理想及储备有所增长，校董会已批准动用校内非指定用途的基金，以借贷形式提早为医院偿还债务，证明医院的营运模式可行。

查逸超表示，虽然原定于立法会委员会的议程延后，但校方已和委员会主席沟通，希望可尽快再作讨论。他重申，校方上月已主动向政府提出提早偿还中大医院的贷款，决定背后涉多重因素。

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查逸超：中大整体储备基金过去两年投资收益不俗

查逸超指，立法会早年批准的贷款安排，为中大医院提供了改善管治和营运的空间。经过两年发展，医院营运已渐见起色，证明其模式可行。与此同时，中大整体的储备基金在过去两年投资收益表现不俗，储备录得增长。

基于财政状况改善，查逸超表示中大校董会经过慎重考虑后，已批准动用大学内部非指定用途的储备基金，以内部借贷方式，提早为中大医院开始偿还政府贷款。他强调，具体还款细节将由校方与医院内部安排，并期望市民能继续支持中大及中大医院的发展。