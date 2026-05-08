小学女教师涉迪士尼乐园偷3500元货品 精神科医生指被告患综合焦虑抑郁症不宜受查问

46岁小学女教师涉于去年3月在迪士尼乐园，偷窃价值共逾3500元的锁匙扣及卫衣等货品。她早前否认盗窃罪受审，精神科专科医生今在西九龙裁判法院供称，被告患有综合焦虑抑郁症，会出现焦虑、负面思想，以及类似幻听幻觉的相关情况，故案发后遭乐园保安截停时，被告的情况「唔适合接受查问」，除非有经验能判断其精神状况的医护人员确认外，一般人难以分辨被告当时的精神状况。裁判官黄士翔裁定表证成立，被告没有作供，押后案件至下周五（15日）裁决。

同事称被告曾救企图自杀学生后现创伤后压力症状

同校小学教师欧女士的证词提及，与被告同任教一所小学，双方认识18载，2人前年10月同目睹一名学生企图自杀，当时该名1年级学生疑因受家庭困扰，企图翻越栏杆跳楼，被告即时上前抱捉学生的腰部，期间学生曾作反抗称「唔开心，想死」，被告坚持不放手，欧亦协助被告将学生拉回安全区域。被告此后疑出现创伤后压力症状，表示脑海中一直浮现学生企图跳楼的画面，当中学生会怪笑，导致被告深感焦虑及紧张，更出现失眠情况，及后须要到医院接受治疗，惟情况没有好转，被告更有伤害自己的念头，见到鎅刀时会感到恐惧。

精神科专科医生关家力。陈浩元摄

出席讲座突情绪失控全身震抖忆起学生企跳画面

欧在供词中提及，学校案发当日举行医生专题讲座「良好的身心灵与校园」，期间被告突然冲去洗手间，欧跟随被告进入洗手间后，发现被告在厕格内哭泣，并透露深感害怕，又再度回忆起学生企图跳楼的画面，欧形容被告当时情绪不稳、面色苍白及全身震抖，欧表示被告在案发当日因讲座而影响了其情绪，认为被告是在一时混乱及心神不宁的情况下才导致本案的发生。

精神科医生指被告患综合焦虑抑郁症不适合接受查问

精神科专科医生关家力供称，根据被告的医疗纪录显示，被告患综合焦虑抑郁症，去年1月曾要青山医院接受住院式治疗，并获发具镇定功效的处方药物，副作用会令被告的思考缓慢及集中力减弱，被告亦曾投诉药物令其在日间头晕及疲累的情况，更导致其记忆力下降。关被问及，被告在案发后遭乐园保安截停时的精神状态是否适合接受查问，关回应「唔适合接受查问」，补充指被告的病情会令被告出现焦虑、负面思想、及类似幻听幻觉的情况，即使自青山医院出院后，其精神状况「仍然非常唔稳定」，被告的精神不适更引致身体不适，惟精神病理应不会出现类似情况，除非其病情不稳定及出现情绪困扰，只有能判断其精神状况的医护人员确认外，一般人难以分辨被告当时的精神状况。

被告吴泳仪，被控于2025年3月21日在香港迪士尼乐园美国小镇大街百货店偷窃1个购物袋、3个锁匙扣、2个透明塑胶套、1条徽章带、1个腰包、1个卡片套、1个黑色袋、2顶帽、1个环保袋、1件衫、1件卫衣及1个斜孭袋，总值3,553元，而上述物品为香港国际主题乐园有限公司的财产。

案件编号：WKCC4093/2025

法庭记者：黄巧儿