结业潮｜30多年楼梯舖荣华鞋业下月结业 专售《花样年华》张曼玉同款绣花拖鞋 网民叹可惜：做手信一流

北上消费及网购盛行，不少老字号也随著潮流转变的洪涛而结业。迄立在油麻地30多年，专卖绣花拖鞋的荣华鞋业早前宣布结业，有网民在社交平台发文，指鞋店做多一个月左右便会光荣结业。

有多个网民在社交平台Threads发文，指荣华鞋业作为超过30年的楼梯舖，现时真的买少见少，但由于店东苏生苏太「已过退休年龄，真系时间要休息」，又直言「喺度好似坐监咁」，多做一个月就结业，快乐退休。而荣华鞋业早在上月底已在其社交平台发文，指「即将光荣结业，全店货品七折」。

中产家庭帮衬买绣花拖鞋

荣华鞋业是一间楼梯舖，专卖绣花拖鞋，柜内由地下到天花放了六层拖鞋，款式除传统的花卉外，亦有较新颖的款式如熊猫、云纹、龙纹等，据店东苏生早前接受传媒访问，以前都是中产家庭来帮衬，现时该店是九龙区硕果仅存专卖绣花拖鞋的店舖。

店东苏先生非荣华鞋业的创始人，他在80、90年代接手，一做便做了三十多年，由于绣花鞋有「港味」，加上张曼玉在电影《花样年华》曾穿绣花拖鞋，令不少女孩子前来光顾；亦有移民外国的港人或游客前来购买拖鞋，甚至有客人一次购买廿多双拖鞋。

网民对荣华鞋业的结业感到十分惋惜，认为这些老店已经买少见少，更是童年回忆，亦有网民指拖鞋「做手信一流」， 应该多加宣传，也有网民认为拖鞋可用来衬牛仔裤，也有网民指结婚时的褂鞋亦在这里购买。