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称受13岁女童吸引带回家性交拍片 36岁男判监2年2个月 官斥：为一己私欲犯案行为卑劣

社会
更新时间：13:03 2026-05-08 HKT
发布时间：13:03 2026-05-08 HKT

36岁男文员以「游车河」借口搭讪13岁女童，文员将女童带至住宅看电影后性交，期间男子以手机拍摄性交过程。男子早前承认与16岁以下女童非法性交及制作儿童色情物品等3罪，暂委法官李志豪今早在西九龙裁判法院（暂代区院）判刑时斥，被告与女童性交时拍下3张相片及3段影片，尽管没有拍摄到女童的容貌及私处，亦没有将影片流出，声称仅属私人收藏，惟仍不减其行为的卑劣性，女童没有同意拍摄影片，被告却为一己私欲犯案，无视罪行对X的影响，终判处被告监禁2年2个月。

官斥被告为私欲犯案无视对X影响

李官引述求情指，现年37岁被告任职文员，没有刑事定罪纪录，与前妻育有11岁儿子，被告的母亲患有抑郁症，被告是母亲的精神支柱，并患有强直性脊椎炎及哮喘，现已深感后悔。辩方另提及，被告在本案中没有违反诚信，及作出恐吓行为，惟X案发时告知被告其岁数是17岁，被告被捕后主动招认拍片。

李官判刑时指，被告与13岁女童X年纪差异足有23年，X年纪尚轻，惟被告与X性交时却没有用安全措施，可幸X没有怀孕及患上性病，但被告却拍下性交过程，更在同日不只一次与X性交。李官续提及，被告与X性交时拍下3张相片及3段影片，尽管没有拍摄到X的容貌及私处，亦没有将影片流出，声称仅属私人收藏，惟仍不减其行为的卑劣性，X没有同意拍摄影片，惟被告却为一己私欲犯案，无视罪行对X的影响，而并非一次与X性交更增加罪行严重性，终判处被告监禁2年2个月。

性交期间无用套拍片影相供私藏

案情指，被告于2024年8月30日在天水围的快餐店觉得13岁X吸引故上前搭讪，声称可带X游车河，X向被告表示可以迟回家甚至不回家，又答应当被告的女友，更跟随被告到粉岭皇后山邨的住所。起初他们观看Netflix及饮啤酒，期间X呕吐所以脱下衣物让被告清洁。被告与X之后在睡房同床而卧，初时相拥其后接吻，被告在X同意下与其两度性交，更转换不同姿势，性交过程约5到10分钟，被告曾在X体内射精。

X曾问被告为何不使用避孕套，及表示不想毕业前生子。X察觉到被告以手机拍摄后叫停，被告照办。被告声称出于好奇而拍摄相片及影片以供收藏，他未曾与人分享，该些相片及影片纪录了性交过程。X同年9月向社工透露事件，事件报警处理，被告在警诫下称「我同佢你情我愿，我无强奸佢」，警方另搜出涉案的3张相片及3段影片。

案发时36岁的被告刘澄宇，承认两项与年龄在16岁以下的女童非法性交罪，及一项制作儿童色情物品罪。控罪指被告于2024年8月30日至8月31日期间，在粉岭皇后山邨某单位，两度与13岁女童X非法性交；以及制造X的色情物品，即3张相片及3段影片。

案件编号：DCCC471/2025
法庭记者：黄巧儿

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