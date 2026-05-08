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高级督察涉三度对妻动粗被控普通袭击 准保释至7月讯 待控方考虑是否以其他方式处理

社会
更新时间：11:15 2026-05-08 HKT
发布时间：11:15 2026-05-08 HKT

34岁高级督察涉去年2月在将军澳住所内三度对妻子动粗，被控3项普通袭击罪。案件今于观塘裁判法院再讯，控方指早前收到辩方来信，提出以其他方式处理本案，控方须时考虑，故申请案件押后。署理主任裁判官钟明新遂押后案件至7月3日再讯，被告续准保释。

被告骆敬丰、现已被停职，他今天没有律师代表。控方今指，被告早前已透过私人律师去信控方，商讨以其他方式处理本案，由于较迟收到信件，控方未有足够时间考虑，故今申请押后案件。

被告被控3项普通袭击罪，指他于2025年2月28日在将军澳康城路一号日出康城领凯9座某室，三度袭击谭姓女事主。

案件编号：KTCC479/2026
法庭记者：王仁昌

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