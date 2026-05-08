香港展开幕呈献年轻人创作 罗淑佩到访威尼斯双年展  取经为市民旅客做好展览

威尼斯视觉艺术双年展作为全球历史最悠久、规模最大的国际当代艺术盛事，今年外围展中的香港展，由康乐及文化事务署与香港艺术发展局联合主办，并由香港艺术馆首度策展，以「延音」（Fermata）为题，呼应双年展「In Minor Keys」（小调）的主题，展出艺术家伍韶劲（Kingsley）与许开娇（Angel）的作品。文化体育及旅游局局长罗淑佩前往威尼斯，以示对香港展的支持。她昨日到访双年展主场馆，指「学到好多」，相信有助启发香港未来策展，又指策展香港展的经验，「对香港如何带来更多好的展览给市民和游客很有帮助」。

自2001年起，艺发局以外围展形式参与威尼斯双年展，至今累积12届参展经验。今届则由香港艺术馆（HKMoA）首度为香港展策展。「延音」一词在音乐中代表演奏者可自行延长音符或稍作停顿，而在威尼斯则比喻水上巴士的停靠站，连系著旅客的行程。策展团队借此鼓励观众驻足片刻，再依自己的节奏继续前行。

Angel带来的两组作品均融合传统工艺，提炼寻常物件常被忽视的美。

Kingsley的装置作品《有时水里有云》，将日光转化成流动的光影，流淌在水面之上。

香港艺术馆馆长马佩婷说，策展团队刻意运用室内外光线的明暗对比。

许多艺术家和策展人均为女性

文体旅局局长罗淑佩与康文署署长陈咏雯昨日参观威尼斯双年展。罗淑佩向传媒表示，此行收获丰富，不仅走访了双年展两大主场馆Arsenale（威尼斯军械库）与Giardini（拿破仑花园），亦参观了意大利、德国、法国及英国等国家馆。

她特别指出，留意到本届展览中的许多策展人与艺术家均为女性，其中不乏来自非洲、加沙等地的创作者，形容「作品的力量和传递出来的信息很强」，令人印象深刻。她认为，是次观展让她「学到好多」，相信为香港未来的艺术策展方向，提供了宝贵的参考。

罗淑佩又提到，她于本周三（6日）到访香港展作最后准备，发现香港展与其他展馆有「殊途同归的地方」，亦有各自优胜之处，认为此次经验「对香港如何带来更多好的展览给市民和游客很有帮助」。她将于威尼斯时间5 月8日参加香港展开幕礼，并于晚宴上致辞。

香港艺术馆馆长（现代及香港艺术）马佩婷向本报指，团队认为「In Minor Keys」隐含一种细腻、低调的叙事。展览希望观众能按自己的步伐，游走于作品之间。5组场域特定作品置于户外及室内。当观众从明亮户外进入相对幽暗的室内展场时，自然放缓脚步，适应明暗转变。

马佩婷：港艺术家登国际舞台重要一步

马佩婷解释，两位香港艺术家的创作取向各具特色，Angel擅长物料的探索，Kingsley则善于营造整体空间氛围。策展时特别注重将两者风格融合，例如以Kingsley的声景作品贯穿展场，配合细致的灯光设计，使观众能在连贯的体验中，游走于不同作品之间。

她指，是次展览是香港艺术家登上国际舞台的重要一步，期望透过「延音」这一概念，在快节奏的现代生活中，辟出一处可供停顿、感知的艺术空间。