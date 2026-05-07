机管局前高级经理于三跑项目分判合约收贿 区院颁令充公贿款与犯罪得益共600万

香港机场管理局(机管局)前首席高级经理，在一宗廉署案件中承认就香港国际机场三跑道系统项目(三跑项目)分判合约收贿约330万元及清洗其他相关犯罪得益数百万元，早前被判囚4年。区域法院今日(5月7日)颁令充公该高级经理犯罪得益共约600万元。

下令充公被告600万贿款与犯罪得益

被告李永辉，51岁，机管局前首席高级经理，早前承认两项串谋使公职人员接受利益罪名，以及6项洗黑钱罪，今年3月24日在区域法院被判入狱4年。

控方于判刑前根据《有组织及严重罪行条例》第八条，向法庭申请充公李永辉的犯罪得益。区域法院法官叶佐文今日根据有关申请批出法令，充公李永辉共约600万元，包括涉案的约330万元贿款及其他犯罪得益。李永辉须于6个月内履行充公令的要求，否则可遭加刑47个月。

廉署专责小组负责处理限制、没收犯罪得益

廉署发言人表示，廉署于2010年已成立专责小组处理限制、披露及没收犯罪所得资产的工作。执行处追赃办公室会继续致力充公非法得益，向法庭申请充公令，剥夺罪犯就贪污及相关罪行所获取的利益。

案情透露，李永辉于2017年1月至2022年8月期间负责管理三跑项目多份工程合约，包括主要填海及第三条跑道建造工程，亦有权向承建商推荐分判商。他从三跑项目主要填海工程分判商东主接受贿款共约250万元，协助对方取得总值逾1.1亿元的分判工程合约。

同案机管局时任总经理殷国强否认控罪将受审

此外，李永辉又从另一间填海及建筑用砂供应商收受贿款达80万元，以协助该供应商取得总值逾1.4亿元的填海用砂物料供应采购订单。李永辉又承认清洗包括上述贿款在内的数百万元犯罪得益。

同案3名被告被控多项贿赂等罪名，涉案分判商早前向法院表明会认罪，1名分判商职员则已认罪，案件将于9月7日在区域法院再提讯。另一名涉案机管局时任总经理殷国强则否认控罪，案件亦将于同日开审。