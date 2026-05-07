港铁「优质顾客服务大奖」颁奖礼囊括14奖项 荣膺最高殊荣「卓越服务奖总冠军」

港铁公司于本年度的香港优质顾客服务协会「优质顾客服务大奖」颁奖礼中，荣获14个奖项，并凭最高得分的总成绩荣膺最高殊荣「卓越服务奖总冠军」。港铁表示，这一系列奖项与嘉许，充分肯定团队不断追求卓越服务的努力，亦是港铁致力为乘客、顾客，以及租户、员工等持份者，提供高效贴心体验所取得的成果。

4个项目分别荣获相关组别金奖

颁奖礼于本周二( 5日 )举行，港铁的香港客运服务团队、学习及发展部、车务训练部，以及ELEMENTS圆方商场顾客服务团队共囊括14项杰出个人奖、优秀组别奖及优秀计划奖，无论设施配套、待客态度以至整体顾客服务体验，均获评审团高度肯定。其中，「长者关怀计划」、「港铁智慧出行：乘车优惠计划数码转型」、「启德及宋皇台站客户体验提升计划」以及「港铁智慧出行：启德体育园智慧分流系统」4个项目更分别荣获相关组别的金奖，充分彰显港铁在创新科技应用、数码化转型及社群关怀上的成就。

港铁继续「以客为本、精益求精」推动城市前行

港铁公司行政总裁杨美珍表示，非常荣幸获得香港优质顾客服务协会的认可。港铁一直以客为先、用心服务，照顾市民的出行、购物、工作等需要。团队以真诚和专业精神努力为顾客提供更贴心、更温暖服务。今次获得业界及顾客的肯定，是对港铁长久以来努力的肯定，亦是推动港铁持续提升服务的最大动力。港铁将继续「以客为本、精益求精」去推动城市前行。她衷心感谢每一位港铁同事的努力。

公司持续投放资源优化车站及商场设施 提升顾客体验

港铁表示，公司一直持续投放资源优化车站及商场设施，提升顾客体验，为不同需要乘客提供更舒适便捷的出行环境，当中包括过去3年公司为11个车站增设虚拟服务大使Tracy，提供崭新智能顾客服务；完成葵芳站及沙田站等大型车站提升工程，以及于不同车站更换或更新超过60部升降机及扶手电梯，并翻新超过80个站内洗手间。

同时，陆续在车站升降机及出入口加入大型标示，并推出升级版「关爱共乘」应用程式，方便长者及有需要人士出行；商场方面， ELEMENTS圆方已全面升级洗手间，并设有家庭育婴室，配合不同顾客需要。此外，场内增设逾百个兼容本港与内地标准的电动车充电设施。

港铁重视员工培训 多元化计划强化服务能力

港铁亦重视员工培训，透过多元化培训计划，强化前线及支援团队服务能力，推动以专业、同理与热诚为本的服务文化，让每位顾客感受到关怀与尊重。「顾客服务月」活动持续在内部推广「以客为本」顾客服务精神。今年顾客服务月主题是「暖心同行」，进一步突破地域界限，首次结合香港、内地及澳洲团队，透过跨区交流激发创意与灵感，建立最真诚及具人情味的服务标准。展望将来，团队会继续聆听社群声音，定期交流收集意见，并将建议转化为实际改善措施。