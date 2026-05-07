「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 无家可归认欺诈罪判囚4年

「电筒大王」沈汉深57岁长子沈俊文2023年伪造文件亏空公款，谋夺父母公司，私下向财务公司按揭公司名下3个西贡匡湖居单位，得益约2161万元。沈俊文早前承认5项欺诈罪，求情指取款用作赌博及投资，惟现已破产，身为长子原可承继万贯家财，如今沦落到无家可归，只能寄人篱下。暂委法官郑念慈今午于区域法院判刑指本案手法虽不精密，惟早有预谋，由于沈俊文已经失去所有经济支援，难以重犯，终判囚4年。

郑官判刑指本案案情非常严重，涉案按揭贷款金额巨大，高达2160万元，被告犯案时向公司注册处及税务局提交虚假文件，上有伪造公司印章，手法虽不精密，惟被告早有预谋。郑官续指由于没有真正物业做按揭抵押，故涉案财务公司难以执行抵押，有风险无法收回贷款，并提到会有相关诉讼进行。郑官接纳被告有真诚悔意，由于已经失去所有经济支援，不能继承任何家产，故难以重犯，个人情况则不足以构成减刑理据，以2年或3年监禁为各罪量刑起点，认罪扣减后部份分期执行，共囚4年。

案件编号：DCCC1144/2024

法庭记者：陈子豪