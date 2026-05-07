2妇人频携大量现金入境找换 总额达2.8亿元 2人洗黑钱罪成囚4年10个月及3年

2名中年妇人在2018年至2019年间携带大量外币现金入境找换数百次，涉款总额高达2.8亿元。2名妇人2019年9月被捕，各被控2项洗黑钱罪，受审后被裁定罪成。法官王诗丽今日于区域法院判刑指，若非2人参与，黑钱不会流入本港，对香港金融系统有负面影响，本案不知道上游罪行为何，2人虽非案中主脑，然而其跑腿角色重要，加之涉及跨境元素，分别判处2人监禁58个月及36个月。

不理家人劝阻抱侥幸心态犯案

王官判刑指55岁女清洁工罗小平入境次数多达692次，其中151次有向海关申报，超过100次携款超过100万元，金额最多一次高达385万元，亦有外币；56岁女侍应向玉蓉涉案款项亦不少，2个月内来港111次，警诫下承认每次携款约20万至30万元不等，有时1日内多次出入境，有时连续多日入境。

王官提到罗小平女儿曾劝阻罗小平，警告有洗黑钱风险，惟罗小平仍抱侥幸心态犯案，贪得无厌。王官指2人不知道涉案上游罪行为何，然而2人跑腿角色重要，加之涉及跨境元素，若非2人携带的话黑钱不会流入本港，对香港金融系统有负面影响，分别以64个月及42个月监禁为2人洗黑钱罪量刑起点，案件延误减刑半年，终分别判囚58个月及36个月。

两被告1年间洗黑钱达2.8亿元

被告罗小平被控于2019年9月10日，在香港已知道或有合理理由相信财产，即人民币560,000元全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理该财产；2018年7月16日至2019年7月15日期间，包括首尾两日，在香港已知道或有合理理由相信财产，即共人民币249,230.482元、欧罗75,000元、美元130,000元及港币601.7元全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理该财产。

另一被告向玉蓉被控于2019年9月10日，在香港已知道或有合理理由相信财产，即人民币440,000元全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理该财产；于2019年7月1日至2019年9月9日期间，包括首尾两日，在香港已知道或有合理理由相信财产，即人民币2,357,790.88元全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理该财产。

案件编号：DCCC622/2023

法庭记者：陈子豪