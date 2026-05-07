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光顾按摩店及酒楼食霸王餐 澳洲籍律师认袭击等3罪 判罚款3000元

社会
更新时间：15:05 2026-05-07 HKT
发布时间：15:05 2026-05-07 HKT

50岁澳洲籍律师光顾铜锣湾酒楼及湾仔按摩店后，没有付费便离开，并袭击追上来拍摄的男子。涉案律师今（7日）于东区裁判法院承认2项不付款而离去及1项普通袭击罪，他求情指因案件受到金钱和声誉损失，而他的父亲最近也离世。主任裁判官张志伟指相信被告已经上了一课，判罚款3000元，并须向涉案餐厅和按摩店赔偿。

被告Monkivitch Samuel Anthony，承认于2026年3月23日在铜锣湾勿地臣街时代广场百乐潮州酒家明知须为总值639.1元的餐饮即场付款，而不诚实地从百乐潮州酒家离去，并无如所须般付款，意图逃避应付款项；同日在鹅颈桥街市外袭击男子陈梓俊；及同月25日在湾仔道联泰大厦「Footaholic」明知须为586元的按摩服务即场付款，却并未付款而不诚实地离去。

案情指，被告当日在百乐潮州酒家用餐后，没有付款便离开，陈追出来拍摄被告，双方对峙期间，陈一度指着被告，而被告则表示「Do you want your head smashed in?」及威吓会打陈的头部，其后被告打了陈的左手一下，及在警察到场前便离开。

两日后，被告又到涉案按摩店光顾，其后表示身上只有11元现金及其信用卡失灵，他表示会回来付费，其后便离开；直至被告被捕，他仍未缴付相关按摩费用。

被告今天没有律师代表，他亲自求情时，指已因案件受到巨大经济损失，他的名誉受损，而这段时间无法离港也令他不能寻找新工作，他的父亲也在近日离世。

案件编号：ESCC 758/2026
法庭记者：王仁昌
 

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