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狗只入食肆︱食环署 : 5.18开始接受食肆申请 料7月内容许狗只进入

社会
更新时间：14:51 2026-05-07 HKT
发布时间：14:51 2026-05-07 HKT

食物环境衞生署今日( 7日）公布，将于5月18日开始接受食肆提交申请，预计在7月内开始容许狗只进入获准的食肆。食环署发言人指《2026年食物业（修订）规例》将于明日（8日）正式生效，但需注意，食肆必须先提出申请，获批准才可以让狗只进入。食环署会于7月指定一日，由该日起容许狗只进入获批准食肆，日期会于稍后公布。在该日前，食环署亦会于专题网页上载获批准食肆的名单，以便市民搜寻和选择。

明日起设立两条申请热线供业界查询

食环署由明日起设立两条申请热线（2867 5912或2867 2836），业界如对申请事宜有任何疑问，可于星期一至五（公众假期除外），上午9时至下午5时致电查询。食环署下星期会举行多场简介会，向饮食业界介绍规管和申请安排，并将于5月18日开始接受食肆提交容许狗只进入的申请。

食环署料6月中旬批出首轮申请

食环署预计于6月中旬批出首轮申请。为预留时间让业界做好营运准备，食环署会于7月指定一日，由该日起容许狗只进入获批准食肆，具体日期会于稍后公布。在该日期前，任何人都不可携狗只进入食肆（导盲犬及工作犬除外）。

首阶段设不多于1 000个名额

食肆如欲申请容许狗只进入，可在5月18日至6月8日期间，透过食环署专题网页（www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/dog_restaurants/index.html）以电子方式提交申请。首阶段设有不多于1 000个名额，如申请数目多于1 000，食环署会抽签分配名额。基于安全考虑，食环署不会接受火锅店和烤肉店（包括铁板烧、韩式烧烤等）申请；食肆面积亦必须大于20平方米。除上述限制外，所有持有正式牌照的食肆均可申请让狗只进入。

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食环署将于6月中旬通知成功申请者，并会派专责人员到成功申请的食肆向食肆负责人讲解法例要求、牌照条件及其他循规安排。成功申请者须于指定期限内缴付140元以修改牌照，加入准许。食环署会于7月指定一日，由该日起容许狗只进入获批准食肆，日期会于稍后公布。在该日前，食环署亦会于专题网页上载获批准食肆的名单，以便市民搜寻和选择。

5月11至13日及28日举办四场简介会

为便利业界和公众了解相关规管要求和安排，食环署会加强宣传教育。食环署会于5月11至13日及28日联同相关专业机构举办四场简介会，署方早前已致函所有食肆持牌人，邀请他们报名参与简介会。未能亲身出席的食肆经营者及其他有兴趣人士，亦可于简介会当日下午2时30分至5时，透过食环署Facebook专页即场收看直播。简介会片段亦会上载至食环署专题网页。此外，食环署本月稍后亦会在专题网页上载牌照条件、常见问答和「良好作业及行为指引」等资讯，供食肆经营者和公众参考。

 

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