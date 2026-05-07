妇人涉向邻居冷气机槽淋粪便及毁坏闭路电视 邻居称CCTV拍到被告10次淋粪

59岁家庭主妇涉于去年5月至7月损坏下层邻居的闭路电视镜头，及淋泼粪便到邻居的冷气机槽。她否认将粪便抛掷到私人财产及刑事损坏罪，案件今于东区裁判法院开审。女邻居供称去年5月起，有人把垃圾扔到其单位冷气机上，她曾向大厦作投诉不果，后来便在厕所窗外装上闭路电视，先后10次拍摄到被告倒下粪便，「一盘咁倒落嚟……闻到应该系粪便」。审讯下午续。

事主称闻巨响发现走廊天井CCTV镜头不翼而飞

被告孙兆芳，否认1项刑事损坏罪及1项「将粪便、其他脏物、发出恶臭或令人厌恶的物品在未获拥有人及占用人的同意下抛掷或放置在私人财产」罪。控方由外聘大律师萧志文代表；辩方由大律师卜亚楠代表。

控罪指，被告于2025年5月31日在筲箕湾延龄大厦15楼走廊无合法辩解而损坏属于冼惠玲的一个闭路电视摄像头；及同年6月6日至7月13日将粪便、其他脏物、发出恶臭或令人厌恶的物品在未获拥有人及占用人的同意下，抛掷或放置到延龄大厦15楼某室的冷气机上。

证人冼惠玲指闭路电视拍到被告10次淋粪。汪旭峰摄

事主冼惠玲供称，去年5月31日下午近6时，她在走廊天井位置安装了闭路电视镜头，其后突然听到巨响，「听到好大声，嘭一声」，她打算去查看闭路电视，却发现闭路电视镜头不见了。控方庭上播放冼家门外的闭路电视片段，显示被告当时曾出现在天井该处位置。

指CCTV拍到被告以纸碟装粪「一盘倒落嚟」

冼居于延龄大厦15楼某室，她供称自去年5月起，多次有垃圾被扔到其单位冷气机上，她曾通知大厦，大厦方面也发通知呼吁住户不要乱扔垃圾，「点知就唔净只掟垃圾啦，仲开始掟屎掟尿个啲」。因此冼才安装闭路电视镜头，事前亦有向大厦法团作出申请，而在上述镜头被损坏后，她改为在厕所窗外安装镜头，而镜头朝向楼上单位。

冼供称，闭路电视拍摄到「佢攞纸碟装住佢自己个啲嘢，一盘咁倒落嚟」，她在客厅闻到臭味，「闻到应该系粪便呀，尿呀咁样」，于是报警。根据冼提供给警方的闭路电视片段，由6月6日至7月13日期间一共拍摄到10次怀疑洒落粪便的影像；7月13日的片段中，拍摄到怀疑粪便影像较多，冼称「呢个闩埋道门都听到闻到」。

辩方指事主装CCTV对准被告客厅与洗手间

辩方盘问时，提到冼去年5月底在走廊天井安装闭路电视镜头，该处任何人走过都可能取走镜头。冼同意，但指其单位门口有闭路电视拍摄着该处。冼另确认，她在走廊天井安装镜头前，仅获得法团主席口头批准，并没有经过正式议程，也没有咨询楼上两层住户是否同意。

辩方指，去年5月31日下午，有保安曾向冼反映，有住户投诉她在走廊天井安装镜头。冼不同意。辩方续呈堂保安的记录本，显示当日大厦16楼某室的住户、即被告，投诉冼的镜头对着其单位客厅和洗手间，影响其私隐，故要求拆除，但冼不接受，孙曾表示会报警求助。冼称对此事无印象。

辩方又指，被告和冼多次互相指控及报警，去年5月29日，冼曾与女儿前往被告的单位及用雨伞击打大门，被告后来报警，指冼损坏单位的大门和门钟。冼则称她当日只是「拍门」、「好正常，好轻力咁」。

案件编号：ESCC2039/2025

法庭记者：王仁昌