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宏福苑大火｜合安5.12及5.20办业主简介会 汇报各项退款安排及法团财政状况

社会
更新时间：19:03 2026-05-06 HKT
发布时间：19:03 2026-05-06 HKT

宏福苑委任管理人合安管理有限公司今日（6日）公布，将于5月12日及20日举行两场业主简介会，向业主汇报宏志阁的最新状况评估、修葺范围及建议，并交代法团财政及各项退款安排。根据通告，每个单位只能用1个 Zoom 帐户登入及最多2位业主或代表参加简介会，名额先到先得。

简介会分两场举行 内容涵盖维修及退款

根据通告，为方便身处不同地区的业主参与，两场内容完全相同的简介会将以网上直播形式进行。第一场定于5月12日晚上7时至9时；第二场则在5月20日下午2时至4时举行。

简介会的核心议题将围绕宏志阁的复修工作，管理人将报告早前委聘专业人士进行的宏志阁现况评估、修葺范围及建议。此外，会议亦会汇报法团的财政状况、维修基金及工程权责报告，以及交代大维修基金、承建商履约保证金及装修按金等多项费用的退款安排。

合安提醒，业主只需选择其中一场简介会出席，并须经网上预先登记。由于核对资料需时，两场简介会的登记截止日期分别为5月10日及5月18日，不接受即日登记。成功登记的业主将会透过手机短讯（SMS）收到确认通知及会议登入资料。

通告特别注明，是次简介会旨在向业主解说情况及回应提问，不设任何投票程序。若日后有任何事项需要表决，将会按法例要求，另行召开业主大会处理。

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