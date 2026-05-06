尖沙咀酒吧黑帮殴斗致1死3伤 29岁青年误杀伤人等4罪成囚11年4月 官指被告误杀行为迹近谋杀

2020年10月和胜X与14X 两批黑帮人马在尖沙咀楼上酒吧M1 Bar争执，前者「吹鸡」后在酒吧内打斗及投掷硬物，造成1死3伤。2名青年重审后谋杀罪脱，惟误杀、有意图伤人及袭击他人致造成身体伤害共4罪成。法官陈庆伟今午于高等法院判刑指本案显示出生命何等脆弱，在顷刻之间便能被人殴打致死，29岁青年好勇斗狠，误杀行为迹近谋杀，4罪判囚11年4个月。另1名被告则押后至本月22日判刑。

官指陈政希误杀行为迹近谋杀

陈官今判刑指案情严重，显示出生命何等脆弱，在顷刻之间便能被人殴打致死。陈官指案中虽没有使用菜刀铁通等常见武器，惟现年29岁被告陈政希等人曾使用酒樽铁櫈，威士忌酒樽樽身厚重，致命威力不亚于铁锤，而打斗始终帮派成员争斗，属重要因素。陈官提到陈政希在现场吧枱，由一开始就加入殴斗，甚至直至死者失去意识仍不收手，陈政希蓄意犯案，造成死者受重伤致死，误杀行为迹近谋杀，遂以13年半监禁为量刑起点。

有预谋犯案吹鸡增援向对方施压

至于2项蓄意伤人罪，陈官认为陈政希有预谋犯案，「吹鸡」增援，虽然意图不明，惟定必想向对方施压，而陈政希好勇斗狠，投掷铁櫈等硬物，令伤者至今仍受伤势困扰，加上涉及三合会元素，遂各以4年监禁为量刑起点；袭击他人致造成身体伤害罪性质伤势比较轻微，以18个月监禁为量刑起点。陈官指陈政希早已承认误杀及袭击他人致造成身体伤害罪，认罪扣减3份之1刑期，部份刑期分期执行，终判囚11年4个月。

另一被告押后本月22日判刑

2名男被告陈政希及王永滐同被控1项谋杀罪及2项有意图伤人罪，王永滐另被控1项袭击他人致造成身体伤害罪，陈政希则承认1项袭击他人致造成身体伤害罪。陪审团终以大比数裁定2人谋杀罪脱，另一致裁定两人1项误杀罪、2项有意图伤人罪及1项袭击他人致造成身体伤害罪共4罪罪成。王永滐押后至本月22日判刑。

案件编号：HCCC39,40/2024

法庭记者：陈子豪