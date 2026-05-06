十大杰青选举今起接受提名 冀以生命影响生命 鼓励年青人贡献社会

由国际青年商会中国香港总会主办的第54届「十大杰出青年选举2026」，今日（6日）举行启动礼，公布选举由即日起至6月29日接受提名，表扬年龄介乎21至40岁，在工作上有卓越表现及对社会作出积极贡献的香港青年。今年以「睿见耀光．汇杰领航」为主题，寓意因为相信，所以看见，期望每个值得被看见的故事都有着推动社会前行的力量，让杰青们继续以生命影响生命。

冀表扬对社会有特殊贡献年青人

国际青年商会中国香港总会会长连冠鸿于致辞时表示，今年的主题是「睿见耀光．汇杰领航」 ，寓意香港杰青凭借智慧与信念洞察未来，不单止自己发光，更主动去照耀他人、照耀社会，透过生命影响生命，凝聚人才，肩负领航使命，这正与「十大杰出青年选举」宗旨一脉相承，呼吁各界踊跃提名。

「十大杰出青年选举2026」筹委会主席王婉雯表示，选举至今共选出了423位杰出青年，目的是表扬在事业上取得卓越成就及对社会有特殊贡献的年青人，鼓励年青人肩负更重要的使命，贡献社会，缔造更美好的未来，并激励年青人在个人事业及社会服务方面更积极进取。而各参选人均由社会各界提名，获提名人士先由甄选顾问进行甄选；通过初选的候选人再经评审团进行面试，根据候选人于其工作或专业范畴的杰出表现以及对社会的贡献后，选出当届的十大杰出青年。

今届独立评审团由5位来自不同界别的社会人士组成，包括有首席评审、前杰出青年协会主席徐尉玲；前平机会委员会主席朱敏健；前食物及衞生局局长陈肇始；西九文化区管理局董事局成员钟志平；以及港大副校长（行政及财务）、前民政事务局及教育局常任秘书长谢凌洁贞。

首席评审徐尉玲表示，「十大杰出青年选举」已持续超过半个世纪，是香港历史最悠久的杰出青年选举，「参与过去四年的评审工作，我亲身体验主办方的专业与严格，以及独立评审团极高的标准。同时，看到很多有理想和抱负的香港青年的奋斗故事，让我看见香港未来有希望。」

叶鸿辉：杰青奖项肯定付出 告诉年轻球员外界看得到

去年未能出席颁奖礼的2025年十大杰青、港队队长叶鸿辉亦有出席启动礼。他表示，很高兴能够获奖，获奖是对他职业生涯、以及来自社会的一份肯定，并感谢足总提名及历年来教练、球迷的支持，相信奖项能够告诉更多的年轻球员：「你有付出或者对足球有贡献的时候，外界是会看到的」。他亦称，获奖对自己和其他得奖者而言是一个很大的鼓励，「继续坚持自己所做的」。他亦称，奖项能够告诉社会不同界别人士，虽然只是「一个人很渺小」，但影响力可以很大，盼继续在足球界发挥力量，推动香港足球进步、成长。

叶鸿辉近年开始投身青训工作，专注培养年轻一代。他提到，期望培育更多足球的年轻球员，又笑言做教练最大的得着是耐性，「小朋友唔会即刻学识，可能要几个月，甚至以年计先见到成长。」

至于2018年十大杰青朱子颖校长则曾经带领一间濒临杀校的学校转型为创新教育、愉快学习的代表学校。他称，八年前获得的十大杰青是他人生很重要的一个奖项，令他有机会在行业继续发热发光，并期待见到更多敢于观察身边事、愿意关心别人、对世界仍有好奇、遇到不确定仍然敢踏出一步的年轻人站出来，让社会看见他们的光。

选举至今共选出超过423位来自不同行业及界别的杰出青年，包括港队史上首名空手道世界冠军刘慕裳（2025年当选）、香港唯一冰雪攀登女运动员、长洲包山后龚子珊（2024年当选）、两届奥运金牌得主、剑击运动员张家朗（2022年当选）等等。

记者：何姵妤

摄影：吴艳玲