两黑帮疑楼上酒吧开片 28岁运输工被控谋杀提堂
更新时间：16:30 2026-05-06 HKT
发布时间：16:30 2026-05-06 HKT
发布时间：16:30 2026-05-06 HKT
2020年10月，两批黑帮人马和胜和与14K疑在尖沙咀楼上酒吧M1 Bar发生争执，和胜和「吹鸡」后在酒吧内打斗及互掷物件，造成1死3伤。涉案其中一名运输工人被控谋杀罪，今午在九龙城裁判法院首次提堂。被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至7月27日再讯，待警方进一步调查，包括检验指纹及DNA，获署理主任裁判官批准，期间被告还押候惩。
28岁被告伍家梁，被控于2020年10月6日，在尖沙咀柯士甸道136号至138号金门商业大厦1楼「NI」酒吧内连同其他人士谋杀男子麦志健。
案件编号：KCCC1316/2026
法庭记者：黄巧儿
最Hit
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
2026-05-05 16:51 HKT
珍惜生命│马鞍山12岁男童堕楼 送院不治
8小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
2026-05-05 10:55 HKT