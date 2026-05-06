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两黑帮疑楼上酒吧开片 28岁运输工被控谋杀提堂

社会
更新时间：16:30 2026-05-06 HKT
发布时间：16:30 2026-05-06 HKT

2020年10月，两批黑帮人马和胜和与14K疑在尖沙咀楼上酒吧M1 Bar发生争执，和胜和「吹鸡」后在酒吧内打斗及互掷物件，造成1死3伤。涉案其中一名运输工人被控谋杀罪，今午在九龙城裁判法院首次提堂。被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至7月27日再讯，待警方进一步调查，包括检验指纹及DNA，获署理主任裁判官批准，期间被告还押候惩。

28岁被告伍家梁，被控于2020年10月6日，在尖沙咀柯士甸道136号至138号金门商业大厦1楼「NI」酒吧内连同其他人士谋杀男子麦志健。

案件编号：KCCC1316/2026
法庭记者：黄巧儿

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