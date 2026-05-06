北角长康街货车溜前撞灯柱致一伤 司机危驾罪表证不成立 认不小心驾驶 罚款4000元

一辆中型货车去年6月在北角长康街与英皇道交界，疑失控溜前直撞灯柱，导致车上乘客左脚骨裂。48岁货车司机否认危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，案件今于东区裁判法院续审。暂委裁判官何子俊裁定危驾罪名表面证供不成立，指车辆溜前一刻，被告并非身处驾驶座，而被告停车时拉起的手掣理应足以制动，故不构成危险驾驶元素；惟其行为仍涉不小心驾驶，被告选择认罪，何官判处罚款4000元。

货车溜前一刻不在司机位不属驾车状态

被告邓波，今由大律师黄隽文代表。控罪指，被告于2025年6月15日在香港长康街与英皇道交界，在道路上危险驾驶一辆中型货车，引致梁耀基身体受严重伤害。

控方早前举证完毕后，辩方作出中段陈词，要求法庭裁定案件表面证供不成立。

肇事货车当日溜前直撞灯柱，造成乘客脚部受伤。FB马路的事

何官今指，被告在车辆溜前一刻并非身处驾驶座，即使他在货车尾板上落货，尾板用途亦非驾驶车辆，故当时被告并非驾驶车辆的状态。不过，在被告下车前，他停驶车辆的行动则属驾驶，而当时行为亦可延伸至后来发生的结果。

危驾罪表证不成立但须为不小心驾驶罪答辩

何官续指，汽车检验主任检验涉案货车时，在斜度高于涉案路段的斜台进行测试，只需拉5格便可停定涉案货车；而警员当日到场时，发现货车手掣拉到第6格，参照检验结果，手掣拉到第6格理应能够制动车辆，故即使把控方证据推至最高，亦不足裁定被告驾驶方式属危险。

何官裁定被告危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪名表证不成立，但考虑到被告停车时没有关掉引擎、车辆置于空档、以及没有把手掣拉尽到第9格，故裁定被告不小心驾驶罪名表证成立，被告需要答辩。

被告认不小心驾驶被判罚款$4000

被告承认不小心驾驶罪，辩方求情指，被告于1997年考获驾驶执照，过去仅有一次不小心驾驶记录，并没有刑事案底，他因案件已上了重要一课，恳请法庭以罚款处理。

何官考虑到辩方求情及案中各项证据，指被告案发时的泊车方式并非尽善尽美，但基于他对案件已有相当悔意，终判罚款4000元。

案件编号：ESCC3119/2025

法庭记者：王仁昌