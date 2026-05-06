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AEON九龙城店提早1年终止租约 九龙城广场澄清： 目前并无任何重建计划

社会
更新时间：16:01 2026-05-06 HKT
发布时间：16:01 2026-05-06 HKT

九龙城广场AEON 去年12月停业休整，永旺日前(4日)发布公告，向商场支付5299万的「分手费」，以换取提早一年多终止租约。对于有指九龙城广场涉及重建，九龙城广场于社交平台发文，指九龙城广场目前并无任何重建计划，亦不存在任何已落实之重建时间表。

九龙城广场今日(6日)在社交平台发文，指AEON 须按照终止协议，于 2026年5月15日前完成交吉程序并交还业主，相关安排现正按程序进行中。

相关新闻：九龙城广场AEON正式撤出 向商场付近5300万分手费 换提早终止租约！

广场澄清无重建计划及时间表

九龙城广场在帖文中提到，近日有部分媒体及网上言论提及九龙城广场涉及「重建计划」或「重建时间表」等内容，九龙城广场澄清，目前并无任何重建计划，亦不存在任何已落实之重建时间表。

九龙城广场将继续维持正常营运，并持续优化商场设施、商户组合及推广活动，为街坊及顾客提供更优质的购物及休闲体验。

永旺公告提到提早撤出可避免与重建时间表相关之不确定因素

位于九龙城广场AEON九龙城店，早于2012年开始营业，总面积约114,026平方英呎，位于2 楼、3 楼、1楼及4楼部分楼层，每月租金达480万，亦会向商场支付5299万的「分手费」，换取提前于本月15日结束租约。

永旺在公告提到，有关的决定考虑不断变化之商业环境及九龙城广场之重建计划，鉴于该地段已获批改作住宅用途，店舖之长远经营可行性受限，或会因业主之重建工程而面临日益加剧之干扰，是次提早撤出可避免与重建时间表相关之不确定因素。
 

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