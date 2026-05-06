拒面试本地合资格求职者 兄诚工程被禁输入外劳两年

劳工处今日（5月6日）宣布，因兄诚工程有限公司在「补充劳工优化计划」下，无故拒绝面试合资格本地求职者，并提供失实资料，即时撤销销其在「补充劳工优化计划」（优化计划）下已获得的输入劳工批准及中止其已提交的输入劳工申请两年，以作制裁。

违规拒面试本地人 遭劳工处制裁

劳工处表示，该公司在优化计划下已获批的输入劳工资格被撤销，已提交的申请亦被中止。由即日起，该公司在未来两年内提交的申请将不获处理。

发言人解释，早前调查发现，该公司在申请输入空气调节技术助理时，无合理理由拒绝面试一名合资格的本地求职者，同时向处方提供失实资料，违反了计划中关于本地招聘的规定。

劳工处：雇主必须优先聘用本地劳工

劳工处发言人强调，所有透过优化计划申请输入劳工的雇主，都必须严格遵守计划规定，优先聘用合适的本地工人。

发言人重申，若雇主违反劳工或入境法例、计划或标准雇佣合约的条款，劳工处将采取行政制裁，包括中止其申请、撤销已获的批准，以及拒绝处理其后续申请。