何伯何太互殴案 何伯住院缺席聆讯 遭怀疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤担保

「何伯」何煊及何太叶秀定去年涉于屯门菁田邨互殴，双双被控有意图而伤人罪。何伯早前透露拟认罪，案件原定今于区域法院正式答辩。但何伯因住院而缺席聆讯，法官陈广池押后案件至5月20日再讯，又指何伯透过社工通知法庭的做法不理想，更怀疑何伯「因病入院」是想逃避出庭，如果何伯再因事缺席下次聆讯，将慎重考虑撤销其保释，并指示控方将此「严重警告」转达给何伯。

官指社工无权代何伯致函法庭 会致「世界大乱」

77岁被告何煊、报称退休人士，被于2025年5月30日在屯门欣宝路10号菁田邨菁信楼25楼大堂，意图使叶秀定身体受严重伤害而非法及恶意伤害她。

何伯今缺席聆讯，也没有派任何法律代表到庭。开庭后，陈官指出昨日下午才收到善导会社工叶志威的传真，指何伯今年5月2日因身体不适入院，至今仍须留院检查和观察，直到另行通知，并附相关医生文件。

法官陈广池。

陈官指问题是该社工「凭乜嘢可以代表第一被告（何伯）呢」，何伯本身没有律师代表及选择亲自行事，如果没有法庭批准，其他人不能代表何伯写信给法庭，否则「张三李四」随意代表被告，「边个代表边个，无人知」，便会「世界大乱」。陈官强调，何伯只能亲自写信给法庭。

官质疑何伯入院目的为逃避出庭 警告或会撤销保释

此外，何伯于今年3月表示拟认罪，及后排期至今正式答辩。何伯却近日「无啦啦入院」，而医生文件显示他不是急性创伤，其行为变相操控法庭排期。陈官指有理由怀疑何伯是否真的因病入院、抑或逃避出庭，并举例过去也有被告聆讯前一日才肚痛入院，甚至有人「自制」交通意外，「呢样嘢绝不理想，亦不应鼓励」。

陈官押后案件至5月20日再作答辩，并指如果何伯再提出不同原因而缺席聆讯，将慎重考虑会否撤销其保释，如果届时何伯住院，便会在惩教人员的看管下继续住院。陈官指何伯没有法律代表，故给予宽限及相信他真的因病住院，让他在这两周安心休养，但重申不接受因未知出院日期，便无限期押后案件，「第一被告不能够避开刑事审讯，呢样嘢系愚蠢嘅」。

陈官指示控方将其「严重警告」转达给何伯及向他解释，另关注控方会否在何伯认罪后，在何太的审讯中传召何伯作为控方证人；以及控罪是否有商讨余地，若非有意图而伤人罪，案件可以在裁判法院处理，便可节省时间。惟陈官表明无意在检控方面僭越控方，只是提出关注点，一切留待控方处理。

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案件编号：DCCC1513/2025

法庭记者：王仁昌