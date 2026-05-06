姚柏良倡迪士尼乐园善用码头设施 设主题游船串连大屿山及维港游

香港迪士尼日前公布业绩，2025财政年度录得净利润5.36亿元，是连续第二年录得盈利，并还清所有政府贷款，首次实现「零贷款」。立法会经济发展事务委员会委员姚柏良期望乐园能发挥其强大国际品牌的角色，建议乐园可利用其海滨优势及码头设施，发展迪士尼主题的海上旅游，串连大屿山景点以至维港游，发挥更大的协同效应，带动香港「蓝色旅游」发展。

关注如何创造香港独有体验

姚柏良今早（5月6日）在电台节目表示，虽然乐园凭借创新及新园区的推出，连续两年录得盈余，成绩有目共睹，但更关心的是其如何保持长远竞争力，如何继续发挥香港迪士尼乐园本身这个如此强的一个国际IP，并持续创造「只有在香港迪士尼乐园才能找到的独特体验」，以及怎样能够站在整个香港旅游业发展的角度，再发挥多些功能。

他强调，乐园做到财政稳健和保持强劲的吸客能力是基本要求，但社会的期望不止于此。他乐见乐园已配合政府的「旅游业发展蓝图2.0」，朝着「+旅游」的方向发展，并配合20周年与本港不同旅游地标进行联乘推广，这些都是好的方向。他希望迪士尼做得好之余，更能引领整个旅游业同样取得效益。迪士尼能利用其品牌优势，产生更大的协同效应，惠及整个行业。

他又以乐园早前开幕的「魔雪奇缘世界」为例，认为该园区的成功，正因其为香港独有，能提升吸引力，吸引来自世界各地的旅客，并增加回头客的重游意欲。「接下来除了有「Pixar Summer Fest」，未来还有一个新的漫威主题园区，这些都是其他地方没有的新元素，能持续保持吸引力。」

建议推主题游船开拓海上旅游

除了扩建新园区，迪士尼乐园位处海边，并拥有专属码头，具备发展海上项目的绝佳条件。姚柏良认为应「想大一点、想阔一点」。他建议特区政府与园方探讨跳出园区「帮助迪士尼出海」的可能性。

他解释，香港正大力发展游艇经济及「蓝色旅游」，如跳岛游、环岛游等海上活动在疫情后越来越受欢迎。如果能有迪士尼专属主题的游船，便可以串连起不同的旅游路线。大屿山本身绝对有条件发展成为国际旅游岛，例如可从迪士尼码头出发，串连坪洲、长洲、大澳水乡，以至长沙、贝澳等优美海滩，最后返回乐园，形成一个完整的旅游环线；或开设由迪士尼码头出发的维港游。此举不但能善用乐园强大的IP功能，更为香港整体旅游业创造更大的价值。

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