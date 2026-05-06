宏福苑听证会｜RI过世两年始发现 现制未强制巡查 杜淦堃质疑RI沦橡皮图章｜持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（6日）举行第22场听证会，亦是第四轮听证会的第1场会议。听证会将传召1位证人，房屋局独立审查组(Independent Checking Unit，简称ICU）高级屋宇保养测量师古小平。

5月6日听证会重点：

古小平认同围标非新鲜事，偷工减料亦有机会发生，惟不知悉他曾参与的大维修工程中是否曾经出现有关问题。

早前疑似向宏福苑承建商宏业通水的ICU刘嘉敏并未向委员会提交供词，古小平称工作由他指派，他熟悉工作内容。

大维修及强制验楼计划依赖RI检验报告，ICU 每月仅固定抽出16宗个案作审核检查，巡查时主要依靠「目测」

杜淦堃质疑强制验楼计划有法团评分高于无法团及区议员推荐竟获15分；古小平认失衡，2021年已修改。

古小平承认后楼梯生口、发泡胶封窗、棚网是否存在风险，相关事项须由ICU跟进及调查，之后才会转交屋宇署。

宏福苑工程顾问鸿毅R（注册检验人员）I过世两年后ICU才发现，古小平认欠沟通，惟认为开工前没有RI并未影响工程进行。

向RI发文件未获回获 杜淦堃质疑「零沟通系荒谬」

【12:15】杜淦堃指出，鸿毅所属的「RI」沈巨忠于2022年7月逝世后，直至2023年7月才由陈兆华出任董事兼RI（注册检验人员），同年年底再由吴跃接任。他批评鸿毅的陈述不正确、不可信，直指「鸿毅呃你哋」，期间甚至出现「无RI」却未见提交强制验楼首阶段表格（MBI1）的情况。他续指，ICU未能察觉问题，亦从未提出质疑，「你哋关心只系文件、纪录上有无RI」。

古小平回应时承认「系」，承认从未见过接任的RI吴跃。他指出ICU曾向吴跃发出文件，但未获任何回复。杜淦堃随即质疑「零沟通系荒谬」。

古小平解释，现行强制验楼制度并无要求定期巡查或视察，而处理投诉时「有啲工程唔使接触RI」。杜淦堃认为，若其他人可代为回复，RI只沦为「橡皮图章」。

RI过世两年始因投诉才发现 古小平认欠沟通惟认为维修未开始

【12:00】杜淦堃表示，曾任宏福苑工程顾问鸿毅的「RI」（注册检验人员）的沈巨忠早于2022年7月15日离世，然而屋宇署直至 2024 年 9 月，因处理一宗投诉时才赫然发现他已不在人世。杜淦堃质疑，即代表ICU于两年间均无联络「RI」，认为两年间ICU与RI欠缺沟通，古同意。

杜淦堃随后问古小平，即使宏福苑维修工程在该两年间尚未正式动工，但前期准备工作如搭棚、临时工程等同样需要RI参与监督。「搭棚都好紧要……每一个工序都有唔同嘅风险同问题。」质疑ICU为何没有主动查问RI的状况。

古小平回应称，由于宏福苑维修工程在2024年7月才正式开始，强调开工前没有RI并未影响工程进行。他承认当时并不知悉RI何时离世，亦未有主动查问，因为「当其时嘅着眼点系尽快入返个新嘅RI接手」。

杜淦堃进一步指，ICU的刘家敏至少两度要求鸿毅补交强制验楼计划文件，并指出如没有获委任的RI应该停工。他质疑：「发现RI死咗两年，应该都唔系成日发生，所以你应该会记得？」

杜淦堃再问及古小平在没有RI的两年间，署方有否主动巡查，古重申宏福苑的工程在2024年7月才展开，由沈巨忠离世至开工期间，工程都未有进行。

杜淦堃指出，鸿毅公司在2024年10月向ICU提交文件，表示「其上述项目已即时交由另一位RI吴跃接手跟进」。他认为，鸿毅的说法暗示RI已「无缝接轨」，但ICU完全没有查问沈巨忠何时离世，又指ICU曾多次催促鸿毅提交新RI的名字，却始终不觉可疑。

后楼梯生口、发泡胶封窗等 古小平认ICU有监管责任

【11:50】在物料监管方面，杜淦堃指，古小平的供辞提及，负责注册检验人员（RI）责任包括确保建筑用料符合标准，但ICU与屋宇署同样不会核实或澄清物料问题，或定期了解物料是否合标准。

杜续指，根据《建筑物(建造)规例》第16条，进行建筑工程或街道工程，须采用适当的建造方法及程序及采取适当的预防措施。他进一步提问，后楼梯生口、发泡胶封窗、棚网、被动消防装置是否合规，以及棚架所属的「ICU」（独立审查组）是否需要承担责任。

古小平承认，后楼梯生口、发泡胶封窗、棚网是否存在风险、被动消防装置是否合规、棚架会否造成危险，ICU均有责任。古强调，相关事项须由ICU跟进及调查，之后才会转交屋宇署，并表示：「系我哋嘅管辖范围。」

监督工程靠RI自律 ICU对其质素、可靠性及诚信无审查机制

杜随后问及宏福苑后楼梯开「生口」的问题，古小平指ICU无察觉，承认并无于后楼梯视察。 杜淦堃指，「即系无人投诉，你哋就唔知？」古小平回应「系」，同意只靠「RI」（注册检验人员）自律及监督。

杜随后再问如何监察「RI」，古小平同意ICU对「RI」委任既无角色，也无审查，认为应由屋宇注册制度和市建局招标妥。

杜淦堃质疑，即使RI与承建商未有按规定执行监察，署方单靠审查文件根本无法发现 RI 「讲一套做一套」的情况，认为署方对RI的质素、可靠性及诚信并无审查机制。

古小平表示，本身制度有RI监察工程，业主聘RI监督。他承认，ICU无定期巡查，接获投诉「先做嘢」，依赖承建商及RI自律和监督 。

强制验楼评分制 区议员推荐曾占15分

【11:45】听证会上，亦谈及宏福苑为何会被加入强制验楼计划。当年强制验楼的评分机制按楼龄、有否做过大维修、有否潜在危险等，分数越高、入选计划机会越高。杜淦堃质疑，为何设有业主立案法团（OC）的屋苑能获5分，没有法团仅获1分，「有法团管理嘅屋苑仲高分过无法团管理屋苑？」此外，杜亦质疑为何获「区议员推荐」更会获15分。古小平承认，当年逻辑「确实不平衡」，并指机制已在2021年修改，没有法团的楼宇会获较高评分，以尽快处理潜在风险，评分亦已与区议员推荐无关。

每月仅抽查16宗RI检验报告作深入审查 巡查时亦主要靠「目测」

【11:25】听证会上揭露，ICU在监管大型楼宇维修及强制验楼计划（MBIS）时，非常依赖注册检验人员（RI），惟每月的抽查比例低，仅16宗。而当中仅三分一是实地审核，其余则是靠报告审核。

审核维修报告方面，古小平作供称，当收到由RI提交的检验报告（MBI 3）后，ICU主要进行「初步检查(Preliminary Check)」及「基本审查（Fundamental Check）」，不过，他承认ICU人员仅限于核对表格签名、注册资格及报告目录是否齐备，并不会深究报告内容的真确性或工程的实际需要。

就较深入的「审核检查（Audit Check）」，ICU 依靠电脑系统每月固定抽出16宗个案，当中仅约三分一（即5至6宗）会进行「实地视察site audit」。其余三分二的「报告审核 document audit」，古小平指会评估RI检验手法是否恰当。至于会否显示其他问题、「有冇defects(瑕疵)需要整」，杜淦堃直言「佢讲你就睇到，佢唔讲你咪睇唔到」，如果不去检查，就只能靠RI检验的可靠性，古小平同意。

宏福苑个案中唯一被抽中作实地审核的宏泰阁，杜淦堃展示当时的巡查表格与相片，指出ICU职员视察时主要依靠「目测」，对于天台水缸、消防缸有否生锈等问题，古小平承认「唔会做咩测试」、也无办法「全部睇晒」，只会抽样巡视天台、某些楼层、地下等部分区域。 杜淦堃质疑，单是宏福苑一个项目已提交了8张表格，而只有宏泰阁一幢被抽中，按全港维修数量计算，每月16宗的抽查量是很低，古小平同意，解释称每月16宗是过往按资源及人手而作决定。

房屋局ICU代表古小平。

ICU 刘嘉敏无提交供词 古称工作由他指派 清楚工作内容

【10:25】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，房屋局独立审查组（ICU) 高级屋宇保养测量师古小平曾先后两次在房屋局独立审查组（ICU)工作，对建筑条例及ICU的建筑监管责任有长期认知。2018年3月晋升至高级屋宇保养测量师，2024年1月4日再次加入ICU，他曾在房署屋邨管理处工作，负责屋邨保养工作。

杜淦堃提到，宏福苑大维修至大火当日，他是ICU强制验楼计划（MBIS）小组的主管，其团队包括5名专业人员及12名非专业人士，杜淦堃问及，大火发生前，坊间普遍留意到大维修承建商存在围标行为，指这些不法行为「都不是新鲜事」。古小平回应时同意。

杜淦堃进一步追问，在大火之前，承建商有否出现其他不当行为，包括偷工减料。古小平表示，此类情况在行业内「有机会发生」，但他本人并不知悉在他曾参与的大维修工程中是否曾经出现。

杜淦堃随即追问：「你的答案是不知悉？」古小平回应指出：「如果有的话，已经举报俾廉政公署（ICAC）了。」

另外，古小平提到，就「宏福苑」项目，除古本人外，还有刘嘉敏及李嘉豪参与处理。杜淦堃指，刘嘉敏没有向委员会提供证人供词，问古小平原因，古小平解释指，刘嘉敏日常工作均由他所指示，「佢落去我都同佢一齐，我清楚佢嘅工作」。

翻查资料，在独立委员会举行的首场听证会中，代表委员会的资深大律师杜淦堃引述WhatsApp群组的讯息，当中一条讯息的发讯息者为时任ICU屋宇保养测量师刘嘉敏，「预告」将到场巡查，并且与Andy Sir(古小平)对棚网进行阻燃测试。

而古小平早前作出的供词亦提及2024年9月到宏福苑巡查后，曾口头咨询借调到ICU的屋宇署前高级屋宇测量师谢锦明，获回复以发泡胶封窗不是建筑工程，对防火物料没有要求，无法采取行动。

记者：黄子龙、陈俊豪

摄影：苏正谦