宏福苑听证会｜ICU刘嘉敏无提交供词  古小平称工作由他指派 清楚工作内容

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（6日）举行第22场听证会，亦是第四轮听证会的第1场会议。听证会将传召1位证人，房屋局独立审查组(Independent Checking Unit，简称ICU）高级屋宇保养测量师古小平。

5月6日听证会重点：

古小平认同围标非新鲜事，偷工减料亦有机会发生，惟不知悉他曾参与的大维修工程中是否曾经出现。

早前疑似向宏福苑承建商宏业通水的ICU刘嘉敏并未向委员会提交供词，古小平称工作由他指派，他熟悉工作内容

ICU 刘嘉敏无提交供词 古称工作由他指派 清楚工作内容

【10:25】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，房屋局独立审查组（ICU) 高级屋宇保养测量师古小平曾先后两次在房屋局独立审查组（ICU)工作，对建筑条例及ICU的建筑监管责任有长期认知。2018年3月晋升至高级屋宇保养测量师，2024年1月4日再次加入ICU，他曾在房署屋邨管理处工作，负责屋邨保养工作。

杜淦堃提到，宏福苑大维修至大火当日，他是ICU强制验楼计划（MBIS）小组的主管，其团队包括5名专业人员及12名非专业人士，杜淦堃问及，大火发生前，坊间普遍留意到大维修承建商存在围标行为，指这些不法行为「都不是新鲜事」。古小平回应时同意。

房屋局ICU代表古小平。

杜淦堃进一步追问，在大火之前，承建商有否出现其他不当行为，包括偷工减料。古小平表示，此类情况在行业内「有机会发生」，但他本人并不知悉在他曾参与的大维修工程中是否曾经出现。

杜淦堃随即追问：「你的答案是不知悉？」古小平回应指出：「如果有的话，已经举报俾廉政公署（ICAC）了。」

另外，古小平提到，就「宏福苑」项目，除古本人外，还有刘嘉敏及李嘉豪参与处理。杜淦堃指，刘嘉敏没有向委员会提供证人供词，问古小平原因，古小平解释指，刘嘉敏日常工作均由他所指示，「佢落去我都同佢一齐，我清楚佢嘅工作」。

翻查资料，在独立委员会举行的首场听证会中，代表委员会的资深大律师杜淦堃引述WhatsApp群组的讯息，当中一条讯息的发讯息者为时任ICU屋宇保养测量师刘嘉敏，「预告」将到场巡查，并且与Andy Sir(古小平)对棚网进行阻燃测试。

而古小平早前作出的供词亦提及2024年9月到宏福苑巡查后，曾口头咨询借调到ICU的屋宇署前高级屋宇测量师谢锦明，获回复以发泡胶封窗不是建筑工程，对防火物料没有要求，无法采取行动。

记者：黄子龙、陈俊豪

摄影：苏正谦