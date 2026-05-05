本港首季经济预估增长按年升5.9%胜预期 近5年最强季度增长

政府统计处今日（5日）发布2026年第1季的本地生产总值预先估计数字。根据预先估计数字，2026年第1季本地生产总值较上年同期实质上升5.9%，而2025年第4季的升幅为4.0%。

首季经济预估增长升5.9% 5年来最强季度增长

按本地生产总值各个主要组成部分分析，私人消费开支在2026年第1季与上年同期比较实质上升5.0%，升幅较2025年第4季的2.5%为快。

政府：香港经济今年首季强劲扩张

政府发言人表示，香港经济在2026年第1季强劲扩张。根据预先估计数字，实质本地生产总值在第1季按年增长5.9%，较上一季经修订的4.0%增长加快（上调自先前估算的3.8%），并录得近5年来最强的季度增长。经季节性调整后按季比较，实质本地生产总值明显上升2.9%。

展望未来，政府指香港经济增长前景仍然正面，受惠于全球对人工智能相关电子产品的强劲需求、访港旅客人次持续增长，以及跨境金融活动活跃。相对坚挺的营商及消费气氛预期将继续支持本地需求。然而，中东地区持续的紧张局势对经济前景构成下行风险。就此，政府已采取针对性措施，确保能源供应稳定并减轻对相关行业的影响。政府会保持警觉，并继续密切监察事态发展。