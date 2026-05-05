消防队目认诈骗同袍友人贷款25万 判囚8个月

36岁时任消防队目向4名同袍及1名友人讹称父亲患胰脏癌及须借贷应急，诈骗及企图诈骗各人贷款共约25万元。他事后被廉署起诉7项欺诈罪及3项企图欺诈罪，早前承认所有控罪，今于东区裁判法院判刑。主任裁判官张志伟指被告长期理财不善，问题日益严重，最终犯下本案，他多次诈骗本案各名事主，并非单一事件，惟考虑到被告认罪及已偿还部分款项，故酌情减刑，终判处监禁8个月。

案发揭发后已还12万计划破产令完结后续还款

被告黄千乘、今由当值律师代表。张官判刑时，指根据背景报告内容及辩方早前求情陈词，被告长期理财不善，而且日益严重，最后利用欺骗手段令案中5名事主误信其家中出现巨变，使他们借钱予被告。

案件涉及被告4名同袍和1名友人，被告多番提出借款，并非单一事件，但鉴于他已向其中2人还款12万，故张官将此纳入减刑因素。辩方另透露被告现已破产，但他仍计划在破产令完结后偿还剩余的涉案款项。

张官考虑到被告多次诈骗不同事主，甚至他借贷须特别作出申请，认为案中没有任何理由判处非即时监禁的刑罚，终判处被告入狱8个月。

讹称父亲患癌向人借贷实对父健康状况毫不知情

被告于2017年加入消防处，他在2022年8月至2024年2月先后向3名消防总队目、1名消防队长及1名女性友人讹称父亲患胰脏疾病或胰脏癌，又指父亲须前往私家医院检查、到内地诊治、更换药物和服用标靶药等，试图向各人借贷。

其中1名消防总队目曾3度拒绝被告的借贷要求，涉款约8万元，但他当时仍相信被告父亲患病的说法，亦于2023年2月至3月曾借贷给被告。其余4人则因相信被告而借款，5名事主共向被告提供7笔贷款共约17万元。

被告在警诫下透露其父亲独居，他对父亲健康状况并不知情，而其父案发时并没有确诊癌症。

案件编号：ESCC550/2026

法庭记者：王仁昌