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「s/ash x B.Duck 爱心连线计划」启动 捐1000张5G SIM卡 减轻基层青年开支

社会
更新时间：13:33 2026-05-05 HKT
发布时间：13:33 2026-05-05 HKT

由中国移动香港旗下年青人品牌s/ash冠名、本地原创IP品牌B.Duck小黄鸭支持、BS Culture Entertainment Limited主办的「s/ash x B.Duck 爱心连线计划暨服务计划启动礼」，今（5月5日）于启德车站广场圆满举行。活动以「连线送暖，青年未来齐关爱」为主题，汇聚企业、社区及慈善力量，正式推出支援香港基层青年数码需要的服务计划。 

总价超过港币100万元  每张卡为期12个月

主办方宣布，将向1,000名29岁或以下基层青年及学童，免费捐赠「s/ash x B.Duck 5G服务计划」限定版SIM卡。每张卡提供为期12个月、月费等值港币106元的5G通讯服务，包含30GB香港本地数据、3GB中国内地澳门数据及B.Duck专属视频接驳铃声，总捐赠价值超过港币100万元，切实减轻基层青年通讯开支压力。

精准支援弱势青年 多方协作审核资格 

计划优先支援领取在职家庭津贴、综援、全额或半额书簿津贴、居住板间房或持有残疾证明的青年。资格审核由民建联地区支部协助，并联同香港复康力量及与善同行基金会提供支援，确保公平透明。

商务及经济发展局副局长陈百里致辞。
商务及经济发展局副局长陈百里致辞。
民政及青年事务局副局长梁宏正致辞。
民政及青年事务局副局长梁宏正致辞。
李慧琼是主礼嘉宾之一。
李慧琼是主礼嘉宾之一。

星光与温暖并存 凝聚社区力量 

启动礼邀请到「第十五届全运会开幕式」表演嘉宾曾比特、著名歌手海儿老师演出。现场设有 B.Duck巨型公仔打卡区，以及恒基兆业地产送赠的「cj hendry」限量版毛绒花，受惠青年与嘉宾一同挥动毛绒花营造「花海」，场面温馨感人。

跨界合作 推动数码共融 

s/ash品牌以「斜杠精神」鼓励年青人活出不被定义的态度。中国移动香港有限公司董事兼行政副总裁、首席财务官雷立群表示，中国移动香港一直以来关心年青人的成长与发展，透过s/ash品牌以极速网络及丰富活动，持续支持年青人的无限可能。B.Duck创办人许夏林表示，适逢品牌20周年，希望藉「可爱而具感染力」的形象推动公益。主办方BS Culture Entertainment Limited主席陈峰强调：「以青年为本、关爱创未来，是我们的核心理念。」

主礼嘉宾包括立法会主席李慧琼、商务及经济发展局副局长陈百里、民政及青年事务局副局长梁宏正、九龙城民政事务专员蒋志豪、中国移动香港有限公司董事兼行政副总裁、首席财务官雷立群、B.Duck（小黄鸭）创办人及小黄鸭德盈控股的主席兼行政总裁许夏林、BS Culture Entertainment Limited 主席陈峰、环岛中港通旅运有限公司总经理李少鸣、Muxic Limited 创始人兼行政总裁邹健宏、复康力量会长叶湛溪、与善同行基金会会长林长富等。活动获九龙城民政事务处、恒基兆业地产有限公司、城巴有限公司、环岛中港通旅运有限公司等鼎力支持。 

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