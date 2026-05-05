涉扶手电梯上图偷拍女子私密处 40岁公务员获准保释6月中再讯

40岁公务员涉嫌去年8月在蓝田站交通交汇处的电梯上，企图偷拍女子的私密部位，被控企图非法拍摄或观察私密部位罪。案件今早在观塘裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，辩方申请将案件押后至6月16日再讯，待向控方索取文件及给予法律意见，另与警方商讨案件的处理方式，获裁判官丘国新批准，被告准以5千元保释，期间不得离开香港、须交出旅游证件及到警署报到。

被告陈振宇，被控于2025年8月28日在观塘鲤鱼门道蓝田站交通交汇处一条通往汇景广场的电梯上，企图拍摄女子X的私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部位本来不是可让人看到的，及被告为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会X是否同意被告拍摄其私密部位，而拍摄情况是若非遭拍摄，该部位本来不是可让人看到的。

案件编号：KTCC893/2026

法庭记者：黄巧儿