Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高级督察诈骗同袍借款14万元 判监6星期 官指被告无悔意

社会
更新时间：12:42 2026-05-05 HKT
发布时间：12:42 2026-05-05 HKT

45岁高级督察向同袍讹称遭银行要求即时偿还按揭贷款，诈骗对方贷款13万元，另向下属警员表示家人患病须做手术，向他借贷1万元。他经审讯后被裁定欺诈及订明人员接受利益两罪成。裁判官刘淑娴今早在观塘裁判法院判刑时斥，被告案发时是其下属的上司，负责分配及监督下属的工作，尽管没有证据显示被告滥用职权，惟被告向下属借贷之举有可能会对下属构成压力，案情具严重性，刘官念被告没有定罪纪录及大机会失去长俸，终判处被告监禁6星期。

拖欠财务公司150万唯有再借贷「债冚债」还款

刘官引述背景报告指，被告没有刑事定罪纪录，在2001年加入警队后屡获跃升，及后初次在UA 亚洲联合财务借贷10万元，当中有8至9万元用作父母生活开支，余下则自己使用。当时父母收入不稳，被告以为待父母财政稳定后便会自行还款，被告亦没有理会债务问题，惟在2019年收到财务公司追债，才发现欠债金额超过150万元，被告遂向不同财务公司借贷还钱，以「债冚债」的方式还款及支持生活开支，并表示在事件完结后会考虑破产。

刘官续指，被告在背景报告中提及妻子并不知道自己的债务问题，二人在婚后仍维持各自财务独立，被告亦会负担单位的按揭，惟被告曾向妻子透露近年支付家用感到吃力，要求妻子一同分担，妻子多次询问被告原因，惟被告一直没有告知妻子。报告中提及，被告没有刑事定罪纪录，与任职人力资源助理经理的妻子育有两名子女，案发时尚欠高级督察郭俊希8万元及下属警员黄荣立1万元。

称遭银行call loan向下属借款或为对方构成压力

刘官判刑时指，被告经审讯后被裁定罪成，被告在背景报告中维持庭上自辩时的说法，惟法庭早前已裁定不接纳其证供，显示被告没有悔意。刘官续称，被告向高级督察郭俊希讹称银行要求他即时偿还按揭贷款，诱使郭借出13万元，但被告尚欠8万元未还。再加上，被告案发时是警员黄荣立的上司，负责分配及监督黄的工作，尽管没有证据显示被告滥用职权，惟被告向下属借贷之举有可能会对下属构成压力，案情具严重性，刘官念被告没有定罪纪录及大机会失去长俸，终判处被告监禁6星期。

被告没有法律代表自行求情指，自己已还押14天，有深切的反省，在本案中「我都有做得唔好嘅地方」，明白自己令家人、共事的上司及同事失望，望能尽快重投社会及照顾家庭。

相关新闻：
涉谎称遭银行call loan等向同袍借款14万 高级督察欺诈及接受利益两罪成候惩

现年45岁被告邓俊豪，被控于2023年11月12日至11月20日藉作欺骗，向高级督察郭俊希讹称某银行要求他即时偿还按揭贷款，并意图诈骗而诱使郭俊希给予13万元的贷款；及于2024年1月7日，身为订明人员、即警务处高级督察，未得行政长官一般或特别许可而从下属警员黄荣立获得1万元的贷款。

案件编号：KTCC2545/2024
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
5小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
2小时前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
18小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
21小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
影视圈
4小时前
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
奇闻趣事
6小时前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
20小时前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
21小时前