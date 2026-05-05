高级督察诈骗同袍借款14万元 判监6星期 官指被告无悔意

45岁高级督察向同袍讹称遭银行要求即时偿还按揭贷款，诈骗对方贷款13万元，另向下属警员表示家人患病须做手术，向他借贷1万元。他经审讯后被裁定欺诈及订明人员接受利益两罪成。裁判官刘淑娴今早在观塘裁判法院判刑时斥，被告案发时是其下属的上司，负责分配及监督下属的工作，尽管没有证据显示被告滥用职权，惟被告向下属借贷之举有可能会对下属构成压力，案情具严重性，刘官念被告没有定罪纪录及大机会失去长俸，终判处被告监禁6星期。

拖欠财务公司150万唯有再借贷「债冚债」还款

刘官引述背景报告指，被告没有刑事定罪纪录，在2001年加入警队后屡获跃升，及后初次在UA 亚洲联合财务借贷10万元，当中有8至9万元用作父母生活开支，余下则自己使用。当时父母收入不稳，被告以为待父母财政稳定后便会自行还款，被告亦没有理会债务问题，惟在2019年收到财务公司追债，才发现欠债金额超过150万元，被告遂向不同财务公司借贷还钱，以「债冚债」的方式还款及支持生活开支，并表示在事件完结后会考虑破产。

刘官续指，被告在背景报告中提及妻子并不知道自己的债务问题，二人在婚后仍维持各自财务独立，被告亦会负担单位的按揭，惟被告曾向妻子透露近年支付家用感到吃力，要求妻子一同分担，妻子多次询问被告原因，惟被告一直没有告知妻子。报告中提及，被告没有刑事定罪纪录，与任职人力资源助理经理的妻子育有两名子女，案发时尚欠高级督察郭俊希8万元及下属警员黄荣立1万元。

称遭银行call loan向下属借款或为对方构成压力

刘官判刑时指，被告经审讯后被裁定罪成，被告在背景报告中维持庭上自辩时的说法，惟法庭早前已裁定不接纳其证供，显示被告没有悔意。刘官续称，被告向高级督察郭俊希讹称银行要求他即时偿还按揭贷款，诱使郭借出13万元，但被告尚欠8万元未还。再加上，被告案发时是警员黄荣立的上司，负责分配及监督黄的工作，尽管没有证据显示被告滥用职权，惟被告向下属借贷之举有可能会对下属构成压力，案情具严重性，刘官念被告没有定罪纪录及大机会失去长俸，终判处被告监禁6星期。

被告没有法律代表自行求情指，自己已还押14天，有深切的反省，在本案中「我都有做得唔好嘅地方」，明白自己令家人、共事的上司及同事失望，望能尽快重投社会及照顾家庭。

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涉谎称遭银行call loan等向同袍借款14万 高级督察欺诈及接受利益两罪成候惩

现年45岁被告邓俊豪，被控于2023年11月12日至11月20日藉作欺骗，向高级督察郭俊希讹称某银行要求他即时偿还按揭贷款，并意图诈骗而诱使郭俊希给予13万元的贷款；及于2024年1月7日，身为订明人员、即警务处高级督察，未得行政长官一般或特别许可而从下属警员黄荣立获得1万元的贷款。

案件编号：KTCC2545/2024

法庭记者：黄巧儿