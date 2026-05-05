讹称持外国驾照诱骗运输署免试发香港驾照 21岁南亚裔地盘工认串谋诈骗罪候惩

廉政公署早前起诉多名南亚裔男子串谋诈骗罪，指他们涉嫌向运输署虚报合资格获发香港驾驶执照，即他们持有认可的外国驾驶执照，可豁免参加本地驾驶考试。其中21岁地盘工今于东区裁判法院承认1项串谋诈骗罪，庭上揭露他在取得香港驾驶执照后，曾违反交通规例，涉及超速和驾驶未获发牌照车辆。主任裁判官张志伟押后案件至5月19日判刑，以待索取劳教中心报告，期间被告须还押。

讹称拥符免试签发本地驾照资格

被告KHAN MUSHED，今承认于2022年7月至2023年6月期间，在香港串谋其他不知名人士串谋诈骗运输署，向运输署不诚实地讹称他符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

案情指，被告并未持有任何由巴基斯坦签发的驾驶执照，案发时却向运输署提交虚假的巴基斯坦驾驶执照及相关的证明文件，并透过「免试签发香港正式驾驶执照」申请而取得香港正式驾驶执照。

取得驾照后曾驾车并犯交通罪行

庭上透露，被告过去并无刑事记录，但有曾两度违反交通规例，涉及超速和驾驶未获发牌照车辆，均以定额罚款形式处理。辩方求情指，被告认罪，显示出其悔意，他亦亲撰了求情信及为犯案道歉，被告过去品格良好，但因一时愚蠢而干犯本案。

张官指被告串谋他人犯案，在取得驾驶执照后亦曾驾驶车辆，并干犯交通罪行，其行为危害到其他道路使用者，考虑到案件严重性，有必要先为被告索取劳教中心报告。案件押后至5月19日判刑，期间被告须还押。

案件编号：ESCC3003/2025

法庭记者：王仁昌