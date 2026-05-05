过江龙吉豚屋 全港最后5分店突熄灯疑全线结业 高峰期多达13间

经济低迷，近年不少食肆均相继宣告结业，进攻香港14年，目前仅剩五间分店的过江龙日本连锁吉列猪扒店Ca-Tu-Ya吉豚屋 (かつや)，有网民指，其旺角 、荃湾 、石门 、葵芳及油麻地的分店，于昨日（4日）已经全面停业。

吉豚屋 (かつや)在2012年攻港，隶属日本JASDAQ上市公司Arcland Service有限公司旗下，主要提供日式猪排、日式猪排饭等油炸食品，高峰时期在香港有多达13间分店，继去年宝琳分店及炮台山分店于短短两个月内结束营运后，有人在网上指位于荃湾如心广场及石门京瑞广场的分店，已经暂停营业。不过据社交平台Threads上其他网友留言，指葵涌广场及油麻地分店同样暂停营业，很大机会品牌已经全面结束在香港的业务。《星岛头条》记者致电五间分店的电话，全部皆无人接听。

日本官网已移除5间香港分店

在日本的官方网站上，亦已移除五间吉豚屋香港分店，只列出由筑地银及银咖哩的代理 WAEN International特许经营的东京浅草炸鸡 からやま。而Ca-Tu-Ya 吉豚屋 的facebook只更新至3月14日。

吉豚屋是日本著名连锁式日式猪排专门店，1998年于日本神奈川县相模原市开设相模大野店第1号店，发展至今分店超过300间。2012年首次进军海外市场，在香港九龙湾淘大商场开设分店，招牌的吉列猪扒定食只需数十元，由于定价相宜，甫开业即大受欢迎，常见大排长龙。

不过随著港人北上消费，以及更多不同类型的日式食肆进驻香港，竞争激烈，再加上市民对吉豚屋的热潮逐渐减退，虽然吉豚屋曾推出优惠，期望力挽狂澜，可是最终也逃不了结业的命运，不少网民叹可惜：「CP值高，抵食，真系好味」。

