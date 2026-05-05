以色列领事： 科技与文化联系仍是重点

尽管中东地区局势动荡，即将结束五年任期的以色列驻港总领事蓝天铭表示，其使命的核心优先事项——经济、科技与文化合作——维持不变。

拥有27年外交经验的蓝天铭强调，以色列的高科技生态系统持续推动双边关系。他表示：「以色列有9,000家科技公司，其中1,500家为深度科技公司，占我们出口超过55%。」他补充说，领事馆的角色是在以色列创新与中国市场之间「搭建桥梁」。

尽管缺乏直航航班——较2019年的12班为少——双边贸易依然强劲。中国是以色列第二大贸易伙伴，以色列亦是香港在中东地区最重要的贸易伙伴之一。 蓝天铭透露，一家大型中国企业目前正洽购一家以色列领先的农业灌溉公司。他还指出，以色列十大最畅销汽车品牌中有四个是中国品牌，且不征收关税。

在文化方面， 蓝天铭强调了近期的活动，包括邀请与复兴希伯来语人士有渊源的以色列名厨 Gil Hovav 到访，以及一位预测长期科技与人口趋势的学者。领事馆亦将参与香港七月的书展，反映双方共同的阅读喜好—— 蓝天铭指出：「以色列每年出版的书目数量都在增加。」

蓝天铭承认近年是「更具挑战性」和「敏感」的时期，但强调要抱持长远眼光。「你必须像马拉松跑手一样，」他说。「我们必须着眼于长远的共同目标。」旅游业虽然有所下滑，但他仍保持乐观，忆起2018年有77,000名以色列人到访香港。「我们可以回复到那个水平，」他说。「潜力依然存在。」

拍摄期间 窗帘拉下

抵达以色列领事馆后，保安人员检查了记者的姓名和身份证，随后是Ｘ光机检查——这是领事馆的标准程序。但接着是储物柜。甚至我的手袋和一支简单的原子笔都必须在进入前存放好。不过，我的手机获准带入——但这是因为特别申请了豁免。

到了拍摄总领事蓝天铭的时候，必须拉下窗廉。一名官员解释，这些严密的安全措施自2001年以来一直实施——是直接回应纽约九一一袭击事件。「这不是新措施，」她说。 蓝天铭态度友善，并以普通话开始对话。在90分钟的会面中，约有15分钟用于安全检查。

《The Standard》总编辑 Bonnie Chen