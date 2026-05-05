以色列驻港总领事 伊朗驻港总领事 分别受访 中东宿敌同称香港世上最安全地方之一

以色列与伊朗已交战三个月，谈判毫无进展。中东正处于另一场武装冲突的边缘。在此紧张时刻，《英文虎报》分别专访了以色列及伊朗驻港总领事。结果引发了一场远程隔空骂战。以色列总领事蓝天铭Amir Lati指责伊朗是中东的威胁。伊朗总领事杜塔基Hassan Doutaghi则表示，侵略者应对关闭霍尔木兹海峡及由此引发的能源危机负责。然而，两人均赞扬香港的安全与多元，并强调与中国的长久联系。

《The Standard 》总编辑 Bonnie Chen

此次访问的背景，是国家主席习近平就中东和平提出四点倡议——和平共处、尊重主权、恪守国际法、以及加强区域发展与安全协调——以回应数十年来最严重的以伊对抗。

尽管两位外交官拒绝会面，但《英文虎报》透过连续两天的采访，让他们隔空交锋。两人均表示自己来自悠久的文明——犹太文明与波斯文明，与中国文明一样——但互相指责对方「消灭」与「种族灭绝」。两人亦均称香港是地球上最安全、最欢迎来宾的地方之一。

对 蓝天铭 来说，这是一点不小的安慰。尽管各地出现针对犹太人及犹太会堂的攻击，他在香港仍感到安全。这位说普通话的外交官大部分外交生涯在中国度过。他曾在北京获奖学金学习中文，希望为以色列年轻人树立榜样。

杜塔基表示，他对香港和澳门人民向伊朗展现的同理心深受感动。他的职业生涯横跨多个大洲，但对行政长官李家超注重成果的管治风格以及香港市民的友善印象深刻。

蓝天铭冀伊朗回归温和路线

两位总领事都强调，其人民与中国及香港有千丝万缕的联系。蓝天铭提到犹太人对香港的贡献，并指香港的犹太学校是亚洲最大。杜塔基则提到巴斯人——即波斯人的后裔，他们曾居于印度，后来在英国统治时期来到香港。

但在自豪的历史背后，敌意依然深重。当被问及以色列击杀伊朗前最高领袖哈梅内伊的空袭是否合理时， 蓝天铭表示，在该领袖统治下的伊斯兰政权曾进行恐怖袭击，并在中东各地策划恐怖活动。他坚称以军袭击的是军事设施，而非平民。他希望伊朗有朝一日能回归1979年之前的温和道路。

杜塔基：中东不需「进口的安全」

杜塔基拒绝直接回应蓝天铭的言论，他表示一个「种族灭绝」的政权没有资格谈论伊朗。他强调「中东不需要任何『进口的安全』」，并表示近期的发展显示美国的「大谎言」——即区域强国能够自我保护及相互合作。关于关闭霍尔木兹海峡及油价上涨，他归咎于美以的侵略。关于伊朗核计划，他表示这是为了自卫——他称这是国际原子能机构已承认的立场。

值得注意的是，犹太人、穆斯林与基督徒同为亚伯拉罕的后裔。两位总领事均拒绝承认这场冲突带有宗教性质，坚称这是政治对抗。