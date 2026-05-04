简约公屋｜3项目螺丝被揭剪短 何永贤 : 已引进高清镜头监工 校舍项目或可延使用年期

小榄乐安排、屯门欣宝路及柴湾常安街三个简约公屋项目早前被揭发有螺丝被剪短，引起关注当局在追求建屋速度的同时，如何确保建筑质素。房屋局局长何永贤今日（4日）在立法会房屋事务委员会上回应指，事件属现场安装问题。建筑署现已引进更高清镜头，监督人员会随身配备摄录机，透过影像分析工序是否符合标准，以保证工程质素。

议员关注如何堵塞监管漏洞及厘清责任

早前有承建商涉嫌在三个简约公屋项目剪短螺丝，议员关注如何堵塞监管漏洞及厘清责任。工程界（经民联）卜国明指出，中央采购本身没问题，但在组装合成法下可能出现责任谁属的问题。选委会界别（经民联）邓铭心亦表示，MiC组装合成法强调预制组件，质量本应一致，若组装、验收把关不严格，后果可能比传统建筑更严重。

何永贤回应指，总承建商、供应商及建筑署均有其角色，建筑署需协助解决合约融合及衔接问题，工程师亦会加密审查。此外，当局已引进新科技，以高清镜头监控工序，透过影像分析确保工序符合标准。

部分公用空间用地及校舍改建项目 或可延长使用年期

何永贤又表示，部分公用空间用地及空置校舍改建的项目，有机会可延长使用年期。金融服务界李惟宏及工程界卜国明等议员关注简约公屋的长远安排，询问当局会否考虑延长原定五年的使用年期。何永贤回应指，以柴湾常安街项目为例，该地原本为公共空间，若社会认为协助基层改善生活的价值高于原有用途，且地皮使用年期容许，当局对保留项目持开放态度。此外，由空置校舍改建的项目，暂时亦可预留较长时间。

另一方面，房屋局至今共批出10份简约公屋营运及管理服务合约，每个单位每月平均营运费用由635至2,727元不等，平均每呎管理贵比部分私人屋苑高，何永贤解释，私人屋苑一般只包括清洁及保安，而简约公屋提供一站式服务，涵盖清洁、保安、维修保养、社福服务及居民编配（如协助入住者适应社区、寻找工作及为学童转校）。她解释，部分由旧校舍改建的简约公屋因单位数量较少，故营运费用相对较高。