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五一黄金周｜内地客西贡捉海胆即食惹关注 食安中心 : 生食或会感染食源性疾病

社会
更新时间：21:30 2026-05-04 HKT
发布时间：21:30 2026-05-04 HKT

五一黄金周，有内地客在西贡火石洲附近捕捉海胆食用，惹起热议。食物环境衞生署食物安全中心发言人回复《星岛头条网》查询时表示，海产（包括海胆）可能附有致病菌（如副溶血性弧菌），进食生或未经煮熟的海产可能会感染食源性疾病。中心发言人指，免疫力较低的人、长者、孕妇及幼童患食源性疾病的风险较高，应避免进食生或未经彻底煮熟的食物。

专科医生 : 生吃有高风险引致肚痛、呕吐、发烧等反应

肠胃及肝脏科专科医生吴嘉恩表示，本港水域有很多船只出入，海胆及海水亦可能有大肠杆菌、诺如病毒、沙门氏菌、溶血性弧菌等，生吃有高风险引致肚痛、呕吐、发烧等反应，市民及游客不应食用未经检测的海产。

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