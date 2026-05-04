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五四运动｜入境处IDYL队员担任区旗升旗手 郭俊峰勉励队员要将爱国情怀转化为具体行动

社会
更新时间：19:31 2026-05-04 HKT
发布时间：19:31 2026-05-04 HKT

今年是五四运动107周年，亦是红军长征胜利90周年。22位入境事务处青少年领袖团(IDYL)步操队队员今早( 4日 )联同其他青少年制服团队成员齐集于金紫荆广场，参与五四升旗礼，传承五四精神，并借此机会一同纪念红军先烈们当年横跨二万五千里的长征，感受先贤于严峻环境下跨越万水千山、历经千难万险，用热血及生命铸就伟大的长征精神。

经过不断精进练习，今年IDYL首次获得五四旗手选拔亚军，脱颖而出的队员们踏上金紫荆广场旗台，于该个别具意义的日子担任区旗升旗手，完成队员们的梦想，体验一场完美的升旗礼，亦展现队员们作为中华儿女的自豪与骄傲！

入境处处长郭俊峰、IDYL总监郑锦钟、副总监朱文彦、黄楚基、张智彦、姚铨浩以及参与升旗典礼队员的师长亦到场支持，共同见证该个重要时刻。

同时，郭俊峰勉励各位IDYL队员要体现五四精神以及红军先贤的坚毅，勇往直前，实现自己的目标，将爱国情怀转化为具体行动，于新时代中肩负起应有的责任及担当！

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