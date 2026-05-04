认收工程承办商130万元助取得装修工程 物管公司前职员还押候惩

物业管理公司前职员从一名装修工程承办商收取贿款130万，就物业装修工程优待对方。涉事职员早前被廉政公署落案起诉，今日(5月4日)在区域法院承认4项收贿罪，法官李庆年将被告还押候惩。同案承办商被告否认4罪今日受审。

被告麦咏竣，51岁，新联益置业有限公司(新联益)时任租务部高级物业主任，承认4项代理人接受利益罪名。案情透露，新联益在香港拥有和管理多个单位作出租之用。案发时，麦咏竣负责安排及监督承办商新联益的物业进行装修工程，以及在支付工程费用前核证工程已完成。

于2020年11月至2022年6月期间，新联益未有制订内部采购程序，规定在选择承办商时须索取报价或进行招标，当时新联益只向两家承办商判授装修工程合约，其中一间承办商于该一年半期间，获判授大部分装修工程及支付费用共约2,600万元。

至2022年6月中，新联益管理层要求租务部日后判授装修工程合约时，除邀请该两间承办商外，亦须邀请其他公司投标。麦咏竣遂将新采购规定告知其该间获判授多项装修工程的承办商，并提醒对方，新联益可能察觉其工程费用远超于新投标者。

廉署接获贪污投诉遂展开调查，揭发麦咏竣先后从该承办商接受多笔贿款共130万元，从而于安排及监督装修工程事宜中优待对方。麦咏竣将部分贿款用以支付他新购入的住宅单位款项。

同案被告李胜根，77岁，艺霖装饰公司(艺霖)独资东主，早前否认4项向代理人提供利益罪名。案件今日在区域法院开审。