男教师酒后袭击的士司机 官指过程欺凌令事主留下创伤及抑郁 判囚2个月

43岁男教师去年9月底饮酒后与的士司机发生争执，向的士司机施袭及一度抢走其手机。涉案男教师早前承认袭击致造成身体伤害罪，主任裁判官张志伟今于东区裁判法院判刑时，指事主事后出现创伤及抑郁，从案发片段亦可见事主当时所受到的折磨和恐惧，考虑到被告任职教师22年，过去品格良好及坦白认罪，酌情减刑，终判囚2个月。

不满落车被夹手臂愤而向的士司机动粗

被告梁民希，承认于2025年9月26日在香港岛天后庙道151号至173号百福花园外袭击崔世杰，因而对崔造成身体伤害。被告另涉刑事毁坏罪，则早前获撤控，被告亦已作出赔偿。

当日凌晨3时许，被告乘坐事主驾驶之的士抵达案发地点，惟被告下车时，疑因遭的士车门夹到手臂，继而向事主动粗，及后更一度抢去事主的手机。法庭今播放涉案行车记录仪片段，显示被告曾手持伸缩雨伞袭击事主，另曾尝试把事主拉出的士，而当时事主曾多次高呼救命及表示已报警。

辩方今求情时，指被告任职教师22年，对其所作所为感到羞愧，但被告已因事件受到惩罚，他主动向学校提出停职，将来亦很大机会失去教席，令他22年来建立的事业蒙上污点和失去价值。被告案发时受酒精影响，他因案件上了一课，现正参加戒酒会，亦每星期与妻子参与各种社区事务，反映他并未自暴自弃，望法庭先为被告索取社会服务令报告。

官指过程严重过程对司机欺凌造成眼伤及抑郁

张官今指案情严重，从案发时片段可见被告虽有饮酒，但并非神智不清，而从被告疑遭车门夹到手、直到他离开约有7分钟，期间被告缠扰和袭击事主，过程可用欺凌或霸凌去形容，而且被告当时手持伸缩雨伞，虽然他并非故意用伞施袭，但仍对事主造成伤害，造成事主眼部骨裂。

报告又显示，事主在案发后出现创伤和抑郁情况，片段亦可见事主所受到的折磨和恐惧，考虑到夜更司机面对更高风险，应受到法律保障，法庭须考虑阻吓情刑罚，并顾及事件对事主的影响和创伤，平复事主的情绪及作出公平公正的裁决，不可只着眼于被告的个人情况，即使被告认罪，亦只可作为减刑因素，但念在被告过去品格良好，案件也对他造成影响，终判囚2个月。

案件编号：ESCC2680/2025

法庭记者：王仁昌