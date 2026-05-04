涉借出衣服助危驾司机逃避追捕 青年脱协助罪犯罪 官指不能排除借衫仅因朋友衣服弄脏

一辆私家车前年3月中于深水埗为逃避警方追捕，在青山道先后撞到数辆车及一名女途人，肇事后男子弃车而去，女途人重伤延至翌日不治。涉嫌借出衣服协助肇事司机的21岁友人被控协助罪犯，他否认控罪今于西九龙裁判法院开审。被告自辩称曾叫肇事朋友自首，及因见到朋友衣服污糟而借出衣服。裁判官黄士翔同日裁定被告罪脱，指尽管法庭认为被告知悉朋友涉及「撞车」事件理应被捕，但不能排除被告借衣服的行为仅因见到朋友衣服污糟。

被告友人危驾撞人撞车后曾上门见被告

被告郑浩扬，被控于2024年3月14日在葵涌石篱（二）邨石伟楼某单位，在唐健生犯可逮捕罪行，即危险驾驶罪，而被告知悉或相信唐就该罪或另一可逮捕罪行有罪，在无合法权力依据或合理辩解的情况下，作出一项作为，即借出一套衣服及鞋，而意图妨碍拘捕唐。

承认事实指，案发当日晚上约7时许，唐健生在青山道60号外为逃避警方追捕而危险驾驶一辆私家车，期间撞到3辆车及一名女途人。唐其后跳车逃逸，私家车再撞上另一辆车才停下。而被撞女途人重伤送院，翌日不治；另有2名被撞司机受伤。3月14日晚上约7时39分，唐进入石篱（二）邨石伟楼，同晚约8时24分离开。被告于翌日被拘捕。

侦缉警员黄卓滔供称，他于前年3月15日晚上收到通知唐健生将于长沙湾一带出现，遂与同袍在附近兜截，同晚在长沙湾警署附近拘捕唐。黄接受盘问时确认，拘捕唐时不知道居于沙田的唐为何会出现在长沙湾，亦不知唐当时是否要自首。

被告自辩称见友人衣服「污糟」才借出衣服

被告自辩则称，与唐健生是好友，案发时相识约5年，他们互相知道对方住址。被告忆述3月14日晚上因晒伤而在家休息，唐用的士司机的电话致电被告，称跌了电话，以及「出咗事，而家过紧嚟」。唐到达被告住所后，告知在深水埗「撞咗车」，然后再借用被告的电话向父亲报平安，唐亦向被告借衣服。被告随手拿起一件黑色衫及一件短裤予唐，被告解释借衫因为唐的衣服「污糟咗」，而且唐只穿著一只鞋，故被告再借一对鞋子。被告续指，当他在电视看到有关深水埗车祸的新闻时，唐确认涉事。被告觉得事态严重，遂叫唐自首，其后便无再联络。被告于盘问时坚称唐只说「好似撞到人」，他同意「出咗事」意指「大件事」。

郑官裁决时信纳被告有关借出衣服的证供，但不接纳被告完然不知唐涉及可逮捕罪行。郑官指，被告就算不知事件严重性，他至少知道唐牵涉「撞车」及「撞人」事件，一般均是可被捕的罪行。但郑官续指，即使被告知道唐可能有罪，他借出衣服和鞋子的行为并非为唐掩饰身份，郑官认同辩方指被告大可借出不同颜色的衣服，而非与唐本身穿著相近的衣服。郑官终认为，不能排除被告因见唐衣服污糟而借衣的理由，裁定罪脱。

案件编号：WKCC1182/2024

法庭记者：雷璟怡