张敬轩患「急性内耳迷路炎」缺席英皇演唱会 医生拆解：天旋地转如晕船浪

《25+ 英皇群星演唱会》昨日（3日）起一连两日举行，惟英皇娱乐今日（4日）发声明指，旗下男歌手张敬轩因确诊「急性内耳迷路炎」，需缺席5月4日的尾场演出。对于市民而言，此病或较为陌生，《星岛头条》为此向家庭医生林永和查询，拆解病因与影响。林永和表示，「急性内耳迷路炎」患者病发时或感天旋地转，会持续或间歇性出现晕眩感，但性质类似伤风感冒，休息数天便能痊愈。

影响听觉及平衡 医生：如果你话唱歌好难嘅

林永和解释，此病属内耳急性发炎，患者会突然出现强烈晕眩，感觉「天旋地转、好似晕船浪」，并可能伴随作呕、耳鸣、听觉偏差及头痛疲倦等症状，「同埋好似function唔到咁，如果你话唱歌好难嘅」。他指出，内耳负责听觉及平衡系统，急性发炎时会直接影响相关功能。病因多数与病毒感染有关，例如普通伤风感冒、流感或疱疹病毒，部分个案亦可能与免疫系统相关，但具体原因往往难以确定。

林永和续称，患者会持续或间歇性地出现晕眩感，相隔数分钟至一小时便会再次感到不适，需要适当休息并尽快接受治疗，而大部分患者可完全康复。一般情况下，病情可在三数日内稳定，少数或需数星期才完全好转，仅个别案例会留下听觉受损或持续耳鸣等后遗症。

性质类似伤风感冒 多见于年轻患者

林永和建议，若出现耳鸣伴随晕眩、听觉异常，同时又有伤风感冒征状，应尽快求医。治疗上，医生可能会考虑使用类固醇药物以消炎及保护神经线，必要时亦须转介耳鼻喉科或到急症室评估，以排除中风等其他紧急病因。

至于急性内耳迷路炎是否严重疾病，林永和表示，此病性质类似伤风感冒，「你可以话系辛苦嘅，可能𠮶几日你会晕，又咩都做唔到，但系过几日就会好返」。不过他补充，急性内耳迷路炎一般属急性短期疾病，绝大多数患者会完全康复，并非长期疾病。他指，不时会接获急性内耳迷路炎个案，每月约有数宗，且多见于较年轻患者。

记者：郭文卓