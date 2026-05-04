母交53万赎金救禁锢KK园儿子 上门收款友人判监32个月 官斥利用事主爱子心切犯案令人不耻

青年前年向母亲表示外出工作后离港，不久便致电向母亲声称遭禁锢在泰国「KK园区」，要求母亲与自己的友人联络并交出金钱，母亲遂向友人交出约50万港元，随后青年安全回港，经警方调查后拘捕友人，友人在警诫下表示为5千元报酬前去收取款项。友人早前承认串谋诈骗罪，暂委法官余俊翔今在区域法院判刑时斥，被告与同伙利用事主爱子心切犯案，实在令人不耻，被告得知青年被禁锢在园区后，更骗取青年母亲的款项，明显是落井下石及趁火打劫，终判处监禁32个月。

求情指若非事主儿子积极参与不会成事

余官引述辩方求情，被告案发时年仅23岁，任职搬运散工，当时其女友怀孕，被告收入不稳，在财政压力下犯案，为了5千元报酬而前去收款。辩方提及，被告与同伙利用事主爱子心切犯案，惟此案有别于一般电骗案，被告认识事主的儿子，并非随机骗款，亦没有连续欺诈，被告不是主谋，只属支援的角色。辩方更指，若非事主的儿子积极参与，事主根本不会被骗，而游说事主交出骗款的是其儿子及Ken，并非只有被告涉案，被告并不知道其儿子是否确实被禁锢在园区。

被告上门博取事主信任前赴泰国赎人

余官判刑时指，法庭不须裁定事主的儿子是否确实被禁锢在园区，亦不会接纳事主的儿子有份参与本案。被告与同伙利用事主爱子心切犯案，其行为令人不耻，惟接纳本案属单一事件，涉及特定受害人。余官直指，整体案情严重，事主在短短数日内失款约53万元，金额甚大，而被告无法向事主赔偿款项。余官提及，被告在前年6月24日到访事主单位，讹称自己是「Ken」，并在事主面前与另一人通话，要求对方营救事主的儿子，企图博取事主的信任，被告更在事主交出款项后，向事主表示会前往泰国接回其儿子。

被告角色举足轻重并在同类案件保释期内再犯案

余官直言，被告的角色举足轻重，被告在警诫下指曾获「Ken」告知事主的儿子被禁锢在园区，惟被告却在这认知下骗取事主款项，其举动属落井下石、趁火打劫。余官考虑，被告已有6次定罪纪录，包括非礼、与年龄在13岁以下的女童性交及以欺骗手段取得财产罪等。余官表示，被告在同类案件的保释期间犯下本案，下令加刑3个月，终判处被告入狱32个月。

23岁被告梁子轩，无业，被控串谋诈骗罪。控罪指，被告于2024年6月24日至7月1日期间（包括首尾两日）在香港，与其他身分不详的人一同串谋诈骗陈丽香，即不诚实地虚假地表示被告及/或其他身分不详的人会交付港币共33万元及2.5万泰达币（一种加密货币），以使赖伟乐获释返回香港，从而诱使陈丽香交出上述款项。

案件编号：DCCC592/2025

法庭记者：黄巧儿